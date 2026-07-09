Portekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyor

·1·Spor
Portekiz'in yeni tercihi: Ronaldo hayranı teknik direktör geliyor

Portekiz milli takımında 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından yeni bir dönem başlıyor. Roberto Martinez'in istifasının ardından takımın başına deneyimli bir ismin getirileceği konuşuluyor.

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Portekiz'in başına Al-Nassr'ın eski teknik direktörü Jorge Jesus geçecek.

Martinez'in yerine Jesus geliyor

71 yaşındaki Jorge Jesus'un, Portekiz milli takımı teknik direktörlüğü görevinde Roberto Martinez'in yerini alması bekleniyor.

Martinez, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya karşı alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

Ronaldo ile Al-Nassr'da çalışan teknik direktör

Jesus, daha önce Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr kulübünü çalıştırmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan kulübüne uzun süredir beklenen şampiyonluğu kazandırdıktan sonra takımdan ayrılmıştı.

Portekiz Dünya Kupası'na erken veda etti

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda beklenen sonucu elde edemedi.

Takım, son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından teknik ekipte bir değişikliğin yaşanması neredeyse kaçınılmaz görünüyordu.

Yeni dönem nasıl başlayacak?

Jorge Jesus'un tecrübesi, Ronaldo ile olan aşinalığı ve büyük kulüplerdeki kariyeri, Portekiz için yeni bir projenin başlangıcı anlamına gelebilir.

Şimdi asıl merak konusu, 71 yaşındaki teknik adamın Portekiz'i bir sonraki büyük turnuvalara nasıl hazırlayacağı ve Ronaldo ile yeniden aynı takımda çalışıp çalışmayacağı.

PortekizCristiano RonaldoJorge JesusDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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