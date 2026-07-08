X sosyal ağında yenilik: Elon Musk sahte haberlerle mücadele için yeni bir yöntem duyurdu

X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı kullanıcıları, artık etkileşime girdikleri veya paylaştıkları gönderilere düzeltme eklendiğinde kişisel bildirim alacaklar. Şirketin sahibi Elon Musk, sosyal ağın Community Notes (Topluluk Notları) sistemine getirilen bu önemli değişikliği duyurdu. Bu özelliğin, platformda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemede yeni bir aşama olması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni sisteme göre, bir kullanıcı bir gönderiyi beğenirse, yeniden paylaşırsa veya yorum yaparsa ve daha sonra bu gönderi doğrulama sürecinden geçip açıklayıcı bir not eklenirse, sistem otomatik olarak X Chat (özel mesajlar) aracılığıyla bir uyarı gönderecek. Elon Musk'a göre bu, kullanıcıların tükettikleri bilgilerin doğruluğunu yeniden kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

Gecikmiş düzeltmeler sorununa çözüm

Şimdiye kadar Community Notes sisteminin en büyük eksikliği, düzeltmelerin çok geç ortaya çıkması olarak gösteriliyordu. Çoğu zaman, yalan veya yanıltıcı bir gönderi milyonlarca görüntülenme alıp olumsuz etkisini gösterdikten sonra tekzip yayınlanıyordu. Yeni bildirim sistemi ise o kitleye geri dönüp gerçeği ulaştırmaya hizmet edecek.

Bu güncelleme sadece bilgiyi düzeltmekle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların hatalarını kabul etmelerine de imkan tanıyor. Örneğin, yalan bir habere inanıp paylaşan bir kişi, sistemden gelen bildirim sayesinde hatasını öğrenerek kendi sayfasında açıklama yapabilir veya gönderiyi silebilir.

Sistemin verimliliği ve istatistiksel veriler

Community Notes sistemi, Elon Musk şirketi satın almadan önce de mevcuttu ancak onun döneminde temel moderasyon aracı haline geldi. Sistem, merkezi bir editör kadrosuna değil, farklı görüşlere sahip gönüllü kullanıcıların fikir birliğine dayanıyor. Ancak son araştırmalar, sistemin çalışma verimliliği konusunda ciddi sorular doğuruyor.

İspanyol doğrulama sitesi Maldita tarafından yapılan bir araştırmaya göre, X platformundaki önerilen notların yaklaşık yüzde 85'i kullanıcılara görünmüyor. Notların sadece yüzde 8,3'ü onaylanarak kamuoyuna açıklanıyor. Digital Democracy Institute of the Americas (DDIA) tarafından 2021'den 2025'e kadar 1,76 milyon not üzerinde yapılan analizler ise yayınlanmayan düzeltmelerin oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu gösterdi.

Buna rağmen, X yönetimi bu sistemi geliştirmeye devam ediyor. Meta şirketi de geçen yıl kendi moderasyon sistemini gözden geçirerek benzer bir model uygulamıştı. Elon Musk henüz yeni özelliğin kesin çıkış tarihini açıklamasa da, yakın zamanda tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.