Google Photos uygulamasında yapay zeka destekli video düzenleme özelliği kullanıma sunuldu

Google, Google Photos servisine videoları saniyeler içinde düzenlemeyi ve değiştirmeyi sağlayan yeni Video Remix özelliğini ekledi. Bu araç, kullanıcıların karmaşık kurgu programlarına ihtiyaç duymadan, basit metin komutlarıyla profesyonel düzeyde videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Bu yenilik, Google'ın Apple, OpenAI ve Adobe gibi teknoloji devleriyle üretken yapay zeka alanındaki rekabetinde attığı önemli bir adım oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Yeni Video Remix aracı, Google'ın yakın zamanda tanıttığı Gemini Omni (GPT-4o rakibi) modeli temelinde çalışıyor. Her türlü girdi verisinden yeni içerik oluşturma yeteneğine sahip olan bu model, artık Google Photos ekosistemine entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarında birkaç dokunuşla videolarını düzenleyebiliyor.

Video Remix özellikleri ve stilleri

Google Photos uygulamasının "Create" bölümünde yer alan bu araç, videolara çeşitli sinematik efektler uygulamayı mümkün kılıyor. Örneğin, karanlık videoları aydınlatmak için özel ışık efektleri eklenebilir veya videodaki sıradan bir arka plan tamamen farklı bir manzarayla değiştirilebilir. Ayrıca yapay zeka, videoya sulu boya, yağlı boya veya eskiz gibi sanatsal stiller kazandırabiliyor.

Google blogunda belirtildiği üzere, etkileyici video klipler oluşturmak için artık profesyonel becerilere veya saatlerce süren çalışmalara gerek yok. Kullanıcı, örneğin sıradan bir odada çekilen videoyu bir serada çekilmiş gibi gösterebilir veya videoya sabah güneşi efekti ekleyebilir. Bu durum, basit görüntüleri sosyal medya için ilgi çekici içeriklere dönüştürmeyi kolaylaştırıyor.

Video Remix özelliği şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya açık. Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için ABD, Brezilya, Hindistan, Japonya ve Türkiye gibi bir dizi ülkede kullanıma sunuldu. Gelecekte bu özelliğin diğer bölgelere ve tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Google Photos ekosistemindeki diğer yenilikler

Bu, Google Photos uygulamasına eklenen tek yapay zeka yeniliği değil. Yakın zamanda serviste portre fotoğraflarını iyileştirmek için yeni araçlar da ortaya çıkmıştı. Bunlar sayesinde ciltteki kusurları gidermek, gözleri belirginleştirmek ve dişleri beyazlatmak gibi küçük ama önemli düzeltmeler yapılabiliyor.

Buna ek olarak Google, kıyafet fotoğraflarını dijital bir gardıroba dönüştüren bir özelliği de duyurdu. Bu sistem, kullanıcıların kıyafetlerini sanal olarak denemelerine ve yeni kombinler oluşturmalarına olanak tanıyor. Böylece Google, bulut depolama hizmetini sadece fotoğraf saklama alanından tam teşekküllü bir yaratıcı platforma dönüştürmeye devam ediyor.