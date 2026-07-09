Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?

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Neftchi, Gazprom Arena'da test edildi: Maç nasıl geçti?

St. Petersburg'da Özbekistan ve Rusya şampiyonları arasında bir hazırlık maçı gerçekleşti. Gazprom Arena'da oynanan mücadelede Zenit ve Fergana temsilcisi Neftchi karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip kendi sahasında üstünlüğünü korudu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı. Fergana ekibinin tek golünü Abror Ismoilov kaydetti.

Zenit ilk yarıda kontrolü ele aldı

Maçın 21. dakikasında Felipe Augusto perdeyi açan golü attı. Kısa bir süre sonra, 34. dakikada Maksim Glushenkov Zenit'in ikinci golünü kaydetti.

Neftchi ilk yarıda cevap vermeyi başardı. 37. dakikada Abror Ismoilov, Fergana ekibi adına topu ağlara gönderdi.

İkinci yarıda ev sahibi iki gol daha buldu

Devre arasından sonra Zenit tekrar inisiyatifi eline aldı.

62. dakikada Aleksandr Sobolev skoru 3-1'e getirdi. 74. dakikada ise Kirill Kondakov maçın son golünü atarak skoru belirledi: 4-1.

Neftchi bazı kilit oyuncularından yoksun oynadı

Fergana kulübü bu hazırlık maçına bazı önemli oyuncularından mahrum çıktı.

Dünya Kupası'na giden Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev ve Botirali Ergashev maçta forma giymedi. Bu durumun Neftchi'nin kadro tercihini etkilediği şüphesiz.

Hazırlık maçı detayları

Zenit — Neftchi 4:1

Tarih ve yer: 8 Temmuz, St. Petersburg, Gazprom Arena.

Goller: Felipe Augusto, 21; Maksim Glushenkov, 34; Aleksandr Sobolev, 62; Kirill Kondakov, 74 — Abror Ismoilov, 37.

Zenit: Moskvichev, Karavayev, Andrade, Nino, Vega, Barrios, Wendel, Pedro, Jon, Glushenkov, Augusto.

Neftchi: Akbar To‘rayev, Muhsin Ubaydullayev, Anvar G‘ofurov, Bojan Ciger, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Ratinio, Vladimir Jovovic, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Zoran Marusic.

Fergana ekibi için faydalı bir test

Skor farklı görünse de, Neftchi için bu seviyedeki bir rakibe karşı oynamak önemli bir tecrübe oldu.

Rusya şampiyonunun sahasındaki mücadele, Fergana ekibine sezonun geri kalanı öncesinde ders çıkarma ve kadro derinliğini test etme imkanı sağladı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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