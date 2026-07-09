LG Display araştırması: 480 Hz monitörler oyuncu performansını yüzde 38 artırıyor

Güney Koreli teknoloji devi LG Display, monitör yenileme hızının oyun deneyimi üzerindeki etkisine dair kapsamlı bir bilimsel araştırma sonuçlarını yayımladı. Uluslararası bir bilimsel konferansta sunulan rapora göre, 480 Hz OLED panellerin, standart ekranlara kıyasla oyuncuların hedefi vurma isabet oranını önemli ölçüde artırdığı kanıtlandı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Araştırmaya profesyonel e-sporcu olmayan 31 gönüllü katıldı. Deney süresince katılımcılar rastgele bir sırayla 60, 240, 360 ve 480 Hz yenileme hızına sahip monitörlerde birinci şahıs nişancı (FPS) oyunları oynadılar. Bilim insanları sadece oyuncuların objektif verilerini (hedefi vurma sayısı ve tepki süresi) değil, aynı zamanda öznel deneyimlerini de analiz ettiler.

Rekor düzeyde isabet oranı ve hızlı tepki

ixbt.com verilerine göre, en yüksek sonuç 60 Hz'den 480 Hz'e geçişte gözlemlendi: Katılımcıların hedefi isabetli vurma oranı yüzde 38 arttı. Dikkat çekici bir nokta ise, 240 Hz'de de önemli bir artış kaydedilmesine rağmen, 480 Hz'e geçişin ek yüzde 10'luk bir verimlilik sağlamasıdır. Bu durum, kare hızı arttıkça oyun kalitesinin doğrusal bir şekilde iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor.

Oyunculara göre yüksek frekanslı ekranlarda görüntü çok daha akıcı hale geliyor ve hızlı hareket eden nesneleri takip etmek kolaylaşıyor. Bu durum sadece kazanma şansını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun sürecinden alınan genel keyfi de güçlendiriyor. Araştırmacılar bu etkiyi OLED panellerin teknik üstünlüğü ile açıklıyor.

Gecikme süresinin azalması — zaferin anahtarı

Yüksek frekanslı monitörlerin temel avantajı, "input lag" yani kullanıcının hareketi ile bunun ekrana yansıması arasındaki sürenin kısalmasıdır. 480 Hz monitörlerde bu gecikmenin 60 Hz ekranlara kıyasla 10 milisaniyeden daha fazla azaldığı belirlendi. Bu, saniyenin küçük bir parçası olsa da, dinamik oyunlarda rakibin konumunu daha net belirlemek için belirleyici bir öneme sahiptir.

LG Display, yüksek frekanslı OLED ekran serisini geliştirmeye devam edeceğini bildirdi. Şirketin bu alandaki başarıları uluslararası düzeyde de kabul görüyor. Özellikle bu yılın Mayıs ayında, LG Display tarafından geliştirilen 27 inçlik 540/720 Hz dinamik frekanslı OLED paneli, Society for Information Display (SID) tarafından "Yılın Ekranı" ödülüne layık görülmüştü.

Özbekistan pazarında da oyunculara yönelik yüksek frekanslı monitörlere olan talep artıyor. LG Display araştırması, profesyonel seviyeye ulaşmak isteyen amatörler için monitörün teknik özelliklerinin sadece bir pazarlama stratejisi değil, gerçek sonuçları etkileyen önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Gelecekte 480 Hz ve üzeri frekansların standart haline gelmesi bekleniyor.