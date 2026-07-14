Zengin ve başarılı: Teknoloji dünyasının devleri neden tekrar AI alanına dönüyor?

Modern teknoloji dünyasında ilginç ve biraz da beklenmedik bir eğilim gözlemleniyor: Çoktan büyük servetler edinmiş ve kariyerlerinin zirvesine ulaşmış milyarderler ile tanınmış startup kurucuları, tıpkı sıradan mühendisler gibi tekrar çalışma masalarına dönüyorlar. Bunun temel nedeni olarak, yapay zeka (AI) devriminin en önemli aşamasını kaçırma korkusu ve bu teknolojinin vaat ettiği eşsiz finansal fırsatlar görülüyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Kısa süre önce GoCardless ve Monzo gibi büyük projelerin kurucusu Tom Blomfield beklenmedik bir açıklama yaptı. Prestijli Y Combinator grubundaki ortaklık görevinden ayrılarak, Anthropic şirketinin hesaplama teknikleri ekibine sıradan bir teknik personel olarak katıldı. Blomfield'in bu kararı, teknoloji dünyasındaki yeni akımın bir parçasıdır. Yönetici koltuğunu bırakıp, yapay zekanın "ön cephesinde" çalışmayı tercih etti.

Yöneticilikten mühendisliğe: Beklenmedik transferler

Blomfield bu yolda yalnız değil. Instagram kurucu ortağı Mike Krieger de 2024 yılında Anthropic şirketine ürün direktörü (CPO) olarak katıldı. Ayrıca, OpenAI kurucularından biri olan ve Tesla şirketinin AI bölümünü yöneten Andrej Karpathy de Mayıs ayında Anthropic ekibine dahil olmuştu. Karpathy'ye göre, önümüzdeki birkaç yıl büyük dil modellerinin (LLM) gelişimi açısından en belirleyici dönem olacak.

İlginç olan şu ki, bu uzmanlar genellikle "Member of technical staff" (teknik personel) gibi basit ve hiyerarşisiz unvanlar altında çalışmayı kabul ediyorlar. Örneğin, Peter Bailis, yıllık geliri 8 milyar doları aşan Workday şirketinde teknik direktör (CTO) olarak bir yıl bile çalışmadan, Mart ayında Anthropic şirketine sıradan bir uzman olarak geçti. Bu durum, AI alanındaki pratik deneyimin her türlü havalı unvandan daha değerli olduğunu gösteriyor.

Yeni startup'lar ve devasa yatırımlar

Diğer bir grup deneyimli girişimci ise kendi yeni AI startup'larını kuruyor. Facebook'un eski üst düzey yöneticisi Chamath Palihapitiya, 2011'den beri ilk kez operasyonel yönetime geri döndü ve 8090 Labs adında kurumsal bir AI kodlama startup'ı kurdu. Proje, şimdiden Salesforce Ventures liderliğinde 135 milyon dolar yatırım almayı başardı.

Benzer bir adımı Opendoor şirketini on yıl yöneten Eric Wu da attı. İnşaat sektöründe AI asistanı (copilot) oluşturmaya odaklanan NavigateAI projesini başlatarak 25 milyon dolar tohum yatırımı topladı. Wu, kararını şöyle açıklıyor: "Eğer 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımda AI ile ilgili hiçbir şey yapmadığımı görürsem, bundan büyük pişmanlık duyacağımı anladım".

Bu süreçler ixbt.com verilerine de yansıyor. Uzmanlar, günümüzün internetin ortaya çıkışı veya akıllı telefon devrimi gibi tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, en başarılı insanlar bile bu "trend"i kaçırmak istemiyor. Özbekistanlı genç yazılımcılar ve girişimciler için de bu eğilim önemli bir sinyal olup, dünya pazarında AI alanındaki rekabetin ne kadar ciddi bir hal aldığını gösteriyor.