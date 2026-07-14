X, algoritm değişikliğine gitti: Platform artık daha az bir “savaş alanı” olacak

Elon Musk'a ait X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı, kullanıcılar arasındaki etkileşim kalitesini artırmak ve platformdaki agresif ortamı azaltmak amacıyla algoritmalarında önemli bir değişikliğe gitti. Artık sistem, kullanıcının karşılıklı takip ettiği arkadaşları (mutuals) tarafından bırakılan gönderi ve yorumlara daha fazla öncelik veriyor. Bu gelişmeyi şirketin ürün müdürü Nikita Bier duyurdu. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Nikita Bier, daha önce algoritmalarda bu önemli verilerin dikkate alınmadığını, sonuç olarak kullanıcıların yakın çevrelerinin yaptığı yorumların alt sıralara düştüğünü belirtti. Bu durum, yorum bölümlerini tanımayan insanların birbirleriyle tartıştığı bir “savaş alanı” haline getirmişti. Yeni değişiklikten sonra kullanıcılar, tanıdıkları ve etkileşimde bulundukları kişilerin fikirlerini ilk sırada görmeye başlayacaklar.

Topluluk ve ilgi alanları merkezi

Küçük görünen bu “düzeltmenin”, aslında platformun genel atmosferini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bier'e göre yeni algoritma, kullanıcıların ilgi alanları etrafında gruplar ve topluluklar oluşmasına yardımcı olacak. Bu, uzun süredir birçok kullanıcı tarafından talep edilen özelliklerden biriydi. X'in artık sadece farklı seslerin bağırdığı dijital bir boşluk değil, gerçek bir iletişim alanı haline gelmesi hedefleniyor.

Son zamanlarda X platformu, içerik üreticilerini (creators) desteklemeye yönelik bir dizi yenilik getiriyor. Örneğin, bu yılın başında şirket, başka sayfalardan kopyalanan içerikler yerine orijinal materyalleri teşvik etmek için ödeme sistemini değiştirdi. Ayrıca, yakın zamanda platformun kendi içinde videoları düzenlemeye olanak tanıyan yeni bir video editörü kullanıma sunuldu.

Rekabet ve Threads etkisi

X sosyal ağının bu adımı, Meta şirketine ait Threads platformu ile rekabetin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Threads, yakın zamanda aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyona ulaştığını duyurdu ve kullanıcılara akışlarını (feed) kişisel olarak kontrol etme imkanı veren “Your Algo” özelliğini tanıttı.

Bu değişiklikler, Özbekistanlı kullanıcılar için de hissedilir olabilir. Yerel segmentte tartışmaların genellikle karşılıklı hakaret ve yanlış anlaşılmalarla geçtiği göz önüne alındığında, algoritmaların arkadaş ve tanıdıkların içeriğine odaklanması, sosyal medyadaki iletişim kültürünü bir nebze olsun düzenlemeye yardımcı olacaktır. Artık X, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda yakın fikirdaşlarla iletişim kurmak için daha rahat bir alan haline gelecek.