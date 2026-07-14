Uber stratejisi: Şirket neden "her şey için bir uygulama" olmak istemiyor?

·40·Teknoloji
Uber stratejisi: Şirket neden "her şey için bir uygulama" olmak istemiyor?

Dünyaca ünlü teknoloji devi Uber, faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor ancak şirket yönetimi, Asya'daki Grab gibi "süper uygulamalar" yolundan gitmeyi hedeflemiyor. Uber Ürün Direktörü Sachin Kansal, TechCrunch'a verdiği röportajda şirketin otel rezervasyonu ve otonom araçlar dahil olmak üzere yeni yönelimlerini açıkladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son bir yıl içinde Uber kullanıcıları, uygulama üzerinden sadece taksi çağırmak veya yemek siparişi vermekle kalmayıp, Expedia platformu aracılığıyla otel rezervasyonu yapma, Avrupa'da tekne kiralama ve özel kurye hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip oldular. Kansal, seyahat alanının Uber için üçüncü önemli sütun haline geldiğini vurguluyor. İstatistiklere göre, platformdaki yıllık 1,5 milyar yolculuğun önemli bir kısmı kullanıcının kendi şehri dışında gerçekleşiyor.

Finansal hizmetler ve sürücüler için yenilikler

Uber sadece tüketiciler için değil, sürücüler ve kuryeler için de bir finansal ekosistem oluşturmaya çalışıyor. Şu anda, hizmet sağlayıcıların kazançlarını hızlı bir şekilde yönetebilecekleri Uber Pro adlı banka kartları kullanıma sunulmuş durumda. Şirket ayrıca, sürücülere ek gelir kaynağı olarak veri etiketleme (data labeling) gibi dijital görevler de sunuyor.

Buna rağmen Uber, geleneksel bankacılık hizmetlerini tamamen üstlenmek niyetinde değil. Örneğin, "şimdi al, sonra öde" (BNPL) sistemi konusunda şirket, kendi ürününü yaratmak yerine sektör uzmanı iş ortaklarıyla çalışmayı tercih ediyor. Sachin Kansal'a göre Uber, "herkes için her şey olmaya" çalışmıyor, bunun yerine temel faaliyetlerini tamamlayan servislerin kalitesine odaklanıyor.

Robotaksiler ve AV Labs projesi

Şirketin en ilginç ve gizemli projelerinden biri, altı ay önce kurulan AV Labs birimidir. Bu birim, özel sensörlerle donatılmış bir araç filosunu yönetiyor. Bu araçların temel görevi yolcu taşımak değil, otonom sürüş teknolojileri için devasa miktarda veri toplamaktır.

Bu girişim, Uber için stratejik öneme sahip. Şirket, Waymo gibi otonom ulaşım sektöründeki liderlerle iş birliği yapsa da, kendi kişisel veri tabanına sahip olması pazarda bağımsız bir konum korumasını sağlıyor. Gelecekte AI ile geliştirilen bu sistemlerin, hem sürücüler hem de yolcular için hizmet kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Özbekistan pazarında da Uber benzeri platformların gelişim eğilimleri gözlemleniyor. Yerel toplayıcılar yavaş yavaş teslimat ve diğer servislerle entegre olurken, Uber'in deneyimi küresel teknolojik dönüşümün hangi yöne gittiğini gösteriyor.

UberTeknolojiRobotaksiYapay Zekaİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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