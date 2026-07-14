Lenovo, kompakt ve güçlü ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini bilgisayarını tanıttı

Lenovo, ürün yelpazesini yeni nesil ThinkCentre neo 50q Gen 6 mini bilgisayarı ile genişletti. Bu cihaz, kompakt boyutları ve beklenmedik düzeydeki performansıyla öne çıkıyor. Sadece 1 litrelik bir kasaya sahip olmasına rağmen, sadece ofis görevlerini değil, modern oyunları da rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından haber veriliyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre yeni model, dikey ve yatay konumda çalışacak şekilde tasarlandı. Cihazın boyutları 179 x 183 x 37 mm, ağırlığı ise sadece 1,1 kg. Bu kadar küçük bir teknoloji, masaüstünde önemli ölçüde yer tasarrufu sağlıyor; bu da modern minimalist ofisler ve ev çalışma alanları için oldukça önemli.

Intel Lunar Lake işlemcileri ve oyun yetenekleri

ThinkCentre neo 50q Gen 6'nın temel özelliği, dahili donanımında gizli. Bilgisayar, Intel 'in en yeni Lunar Lake mimarisine sahip işlemcileriyle donatıldı. Alıcılar, Core Ultra 5 226V veya daha güçlü olan Core Ultra 7 256V modellerinden birini seçebiliyor. Bu çipler, enerji verimlilikleri ve yüksek grafik potansiyelleriyle tanınıyor.

Bu mini-PC profesyonel bir oyun cihazı olarak kabul edilmese de, dahili grafik sistemi birçok modern oyunu düşük ayarlarda kararlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Bu da onu evrensel bir cihaz haline getiriyor: gündüz iş için, akşam ise eğlence için kullanılmasına olanak tanıyor.

Cihazın teknik özelliklerine gelince, 16 GB RAM ile donatıldığını belirtmek gerekir. Lunar Lake işlemcilerinin kendine has özelliği, bellek çiplerinin doğrudan işlemci alt katmanının üzerinde yer almasıdır. Bu nedenle kullanıcılar, gelecekte RAM kapasitesini bağımsız olarak artıramazlar.

Bağlantı ve arayüzler

Veri depolama için cihazda 512 GB'tan başlayan SSD sürücüleri bulunuyor. Ayrıca modelin konfigürasyonuna bağlı olarak Wi-Fi 6 veya en yeni Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı standartları destekleniyor. Harici cihazları bağlamak için port seçenekleri de oldukça zengin:

Beş adet USB-A portu;

Bir adet USB-C portu;

HDMI ve DisplayPort video çıkışları;

RJ45 ağ portu.

Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 modelinin başlangıç fiyatı 1180 dolar olarak belirlendi. Bu cihazın kompaktlığı ve Intel'in yeni teknolojilerine dayanmasıyla üst segment iş kullanıcılarının dikkatini çekmesi bekleniyor.