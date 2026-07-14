Tesla ve Samsung iş birliği: Yeni AI5 çipleri NVIDIA ile rekabete hazır

ABD merkezli Tesla ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics arasındaki iş birliği yeni bir boyuta taşındı. Samsung mühendisleri, Tesla için tasarlanan ve yapay zeka yeteneklerine sahip yeni nesil AI5 çiplerinin geliştirme sürecini tamamladı. Bu yeniliğin sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda yüksek teknolojili bilişim sistemleri pazarında da büyük değişikliklere yol açması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Samsung Baş Mühendisi James Kim, AI5 çiplerinin şirketin en gelişmiş 2 nanometre üretim süreci temel alınarak üretileceğini belirtti. Bu bileşenlerin seri üretiminin, Samsung'un ABD'nin Taylor şehrindeki yeni fabrikasında gerçekleştirileceği vurgulanıyor. Bu durum, Tesla için lojistik ve üretim zinciri güvenliğini sağlama konusunda stratejik bir öneme sahip.

NVIDIA ile kafa kafaya rekabet

Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda, Tesla AI5 sisteminin tüm beklentileri aşacağını vurgulamıştı. ixbt.com verilerine göre, tek bir AI5 çipinin performansı, NVIDIA'nın ünlü Hopper mimarisine sahip çipleriyle eşdeğer seviyede. İki çipten oluşan bir yapılandırma kullanıldığında ise NVIDIA platformunun en güncel Blackwell çözümleriyle rahatlıkla rekabet edebiliyor.

Musk'a göre, Tesla çözümünün temel avantajı uygun maliyetli olması ve yüksek enerji verimliliğidir. Bu durum, yapay zeka algoritmalarının işlenmesinde büyük miktarda sermaye ve kaynak tasarrufu sağlıyor. AI5 projesi, Tesla tarihinde 2 nanometre teknolojisine geçilen ilk ürün olup, bu alandaki teknolojik liderliği pekiştirmeye hizmet ediyor.

Teknolojik başarı ve kullanım alanları

Pazar analistleri, Samsung'un bu hassas teknolojiyi yalnızca AI6 neslinde kullanacağını tahmin etmişti. Ancak AI5 çipinin şimdiden 2 nanometre sürecine geçirilmesi, Samsung'un bu teknolojiyle üretilebilir ürün veriminin yüzde 60'ı aştığını doğruluyor. Bu, endüstri için oldukça yüksek ve güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Şunu belirtmek gerekir ki Tesla, kendi çipleri için hem Samsung hem de TSMC şirketlerine tasarımlar sundu. Her iki üreticinin yöntemleri farklı olduğundan, çip versiyonları arasında küçük farklar olabilir. Şu anda Samsung versiyonu, üretim hazırlık aşamasını başarıyla geçti ve tüm optimizasyon çalışmaları tamamlandı.

Yeni AI5 çipleri kısa vadede Tesla elektrikli araçlarına entegre edilmeyecek. Elon Musk'ın onayına göre, bu çipler öncelikle aşağıdaki alanlarda kullanılacak:

Optimus insansı robotlarının zihinsel kapasitesini artırmak;

Yapay zeka tabanlı süper bilgisayar kümeleri oluşturmak;

Büyük ölçekli verileri işleyen kendi kendine öğrenen sistemler.

Bu adım, Tesla'yı sadece bir otomobil üreticisi olmaktan çıkarıp dünyanın en büyük yapay zeka ve robotik şirketlerinden birine dönüştürme yolunda önemli bir hamledir. Samsung ile kurulan bu yakın iş birliği, teknoloji yarışında üstünlüğü sağlamada şüphesiz büyük rol oynayacak.