Belarus'a gidecekler için kolaylık: 10 günlük yeni düzenleme

·3·Dünya
Belarus'a gidecekler için kolaylık: 10 günlük yeni düzenleme

Özbekistan ile Belarus arasında vatandaşların karşılıklı seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlayan önemli bir protokol imzalandı. Buna göre, iki ülke vatandaşları kayıt yaptırmadan önceki gibi 3 gün değil, 10 güne kadar kalabilecekler.

3 günlük süre 10 güne uzatılıyor

Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Amir Sultanov, “Özbekistan 24” televizyon kanalına verdiği röportajda bu yeniliği duyurdu.

Sultanov'a göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderliğindeki heyetin Belarus ziyareti kapsamında vatandaşların karşılıklı seyahatlerine ilişkin protokol imzalandı.

“Vatandaşlar için önemli yeniliklerden biri, karşılıklı seyahatler hakkındaki protokolün imzalanması oldu. Buna göre, kayıt yaptırmadan kalış süresi 3 günden 10 güne çıkarıldı” dedi Amir Sultanov.

Bu düzenleme, iki ülke vatandaşları için seyahatleri oldukça kolaylaştıracak.

Bu kimler için kolaylık sağlıyor?

Yeni düzenleme, özellikle Belarus'a kısa süreli seyahat eden Özbekistan vatandaşları için önemli.

Örneğin:

Kimler için?

Ne kolaylaşacak?

İş insanları

kısa toplantı ve müzakerelerde gereksiz bürokratik işlemler azalacak

Öğrenciler ve adaylar

belge teslimi veya eğitim konularında zaman kazanacaklar

Turistler

kısa seyahatlerde kayıt yaptırma telaşı azalacak

Akrabalarını ziyarete gidenler

aile ziyaretleri kolaylaşacak

İş seyahatindekiler

10 güne kadar olan seyahatler kolaylaşacak

Eskiden 3 günlük süre bazı seyahatler için çok kısaydı. Şimdi 10 günlük imkan daha fazla özgürlük sağlıyor.

ÖzbekistanlılarBelarus'a vizesiz gidebiliyor

Bilgi için, Özbekistan vatandaşları Belarus'a vizesiz giriş imkanına sahiptir.

Yeni protokol ise tam olarak kayıt yaptırmadan kalış süresini uzatmayı amaçlıyor. Yani konu vize değil, ülke topraklarında geçici kayıt yaptırma düzenlemesi hakkındadır.

Bu fark önemli: Vizesiz giriş zaten var, şimdi kısa süreli kalışlarda kayıt yaptırma zorunluluğu da hafifliyor.

Bu yenilik neden önemli?

Seyahat düzenlemelerindeki bu tür kolaylıklar, insanlar arasındaki bağları güçlendirir. İki ülke arasında iş, eğitim, turizm ve aile ilişkileri canlanabilir.

Bazen büyük iş birlikleri, küçük bürokratik engellerin kalkmasıyla hızlanır. Burada da durum aynı: 3 günden 10 güne geçiş kağıt üzerinde küçük bir değişiklik gibi görünse de pratikte çoğu kişi için büyük bir kolaylık.

Ziyaret kapsamındaki önemli anlaşma

Söz konusu protokol, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalanan belgelerden biri oldu.

Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece siyasi veya ekonomik düzeyde değil, vatandaşlar için pratik kolaylıklar yaratma yönünde de geliştiğini gösteriyor.

Seyahat öncesi neyi bilmek gerekiyor?

Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra vatandaşlar 10 güne kadar kayıt yaptırmadan kalabilecekler. Ancak yola çıkmadan önce güncel kuralları konsolosluk veya resmi kaynaklar üzerinden kontrol etmekte fayda var.

Çünkü uluslararası anlaşmalar imzalandıktan sonra bunların yürürlüğe girme prosedürleri ve teknik detayları ayrıca duyurulabilir.

Seyahatler daha da kolaylaşıyor

Özbekistan ile Belarus arasında kayıt yaptırmadan kalış süresinin 10 güne uzatılması, vatandaşlar için önemli bir kolaylık olacak.

Artık kısa seyahatlerin, iş toplantılarının, eğitim ve aile ziyaretlerinin çok daha rahat geçmesi bekleniyor.

Sizce Özbekistan vatandaşları için başka hangi ülkelerle böyle kolaylaştırılmış seyahat düzenlemesi getirilmelidir?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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