Yapay zeka dünyasında yeni dev: Nous Research 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor

·23·Teknoloji
Yapay zeka dünyasında yeni dev: Nous Research 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaşıyor

Yapay zeka teknolojileri alanında açık kaynaklı çözümleriyle tanınan Nous Research girişimi, yeni bir yatırım turunu tamamlamak üzere. Bu anlaşma kapsamında şirketin piyasa değerinin 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, genç şirketin kısa sürede küresel teknoloji pazarında ne kadar önemli bir yer edindiğini gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, yeni finansman turu Robot Ventures liderliğinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca USV ve diğer birçok büyük yatırımcı da bu sürece aktif olarak katılıyor. Nous Research, en az 75 milyon dolar tutarında fon toplamayı planlıyor. Dikkat çekici olan ise, bu gelişmenin şirketin 50 milyon dolarlık A serisi yatırım turunu duyurmasından sadece üç ay sonra gerçekleşmesidir.

Hermes ajanı ve teknolojik üstünlüğü

Nous Research şirketinin en popüler ürünü, Hermes adlı yapay zeka ajanıdır. Rakibi OpenClaw gibi kullanıcının bilgisayarında yerel olarak çalışabilmektedir, ancak Hermes bir dizi benzersiz avantaja sahiptir. Özellikle, hazır "yetenekler" (skills) paketiyle sunulur: internette arama yapma, programlama kodu yazma ve görüntüleri analiz etme yeteneğine sahiptir.

Hermes ajanının bir diğer önemli yönü, kullanıcıyla iletişim sürecinde otomatik olarak öğrenme ve yeni yetenekler geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Kullanıcılar bu ajan yardımıyla çeşitli görevleri otomatikleştirebilir, Telegram ve Discord gibi platformlar aracılığıyla onunla etkileşime geçebilirler. Bu tür araçlar, yapay zekayı uzaktan ve kesintisiz yönetme imkanı sağladığı için yazılımcılar arasında oldukça popülerdir.

Açık kaynak ve topluluk takdiri

ixbt.com verilerine göre, Nous Research sadece yazılım değil, aynı zamanda bilgi işlem gücü sağlayan merkeziyetsiz bir ağ üzerinde de çalışıyor. Şirket tarafından geliştirilen matematiksel hesaplamalar ve kodlama odaklı dil modelleri, sektör uzmanlarının dikkatini çoktan çekti. GitHub platformunda Hermes projesinin 214 binden fazla "yıldız" toplaması ve 40 bin kez çatallanması (fork), topluluktaki itibarını kanıtlıyor.

Şirket, ürünlerini sadece kişisel bilgisayarlarda değil, bulut sistemleri aracılığıyla da sunuyor. Kullanıcılar karmaşık ayarlarla uğraşmadan hazır bulut versiyonunu kullanabilirler; bunun için aylık 20 dolar ile 200 dolar arasında değişen tarife planları mevcuttur. Yeni toplanan yatırımlar, Hermes ürün yelpazesini genişletmeye ve iş modelini daha da geliştirmeye yönlendirilecektir.

Nous Research 2023 yılında Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Ryan Teknium ve Shivani Mitra tarafından kuruldu. Kısa sürede şirket, Paradigm ve OSS Capital gibi prestijli yatırımcıların güvenini kazanmayı başardı. Teknoloji meraklıları ve yazılımcılar için bu tür açık kaynaklı projeler, yapay zekayı öğrenmek ve uygulamada kullanmak için elverişli bir fırsat yaratıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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