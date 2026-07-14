Assassin's Creed Black Flag Resynced için hangi ekran kartı gerekli? Test sonuçları

·0·Teknoloji
Assassin's Creed Black Flag Resynced için hangi ekran kartı gerekli? Test sonuçları

Yakın zamanda tanıtılan Assassin's Creed Black Flag Resynced oyunu, grafik yetenekleri ve sistem gereksinimleriyle birçok oyuncunun dikkatini çekti. TechPowerUp uzmanları, bu projenin teknik durumunu incelemek amacıyla 35 farklı ekran kartını test etti. Görünüşe göre oyun, Unreal Engine 5 motorundaki en ağır projeler kadar talepkar olmasa da, kararlı bir kare hızına ulaşmak için modern ve güçlü bir donanım gerekiyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor.

Test sonuçlarına göre, Full HD (1080p) çözünürlükte ve maksimum grafik ayarlarında saniyede 60 kare (FPS) elde etmek için kullanıcılara NVIDIA RTX 3070 Ti veya yeni nesil RTX 5060 seviyesinde ekran kartları gerekiyor. Bu durum, oyunun orta seviye bilgisayarlar için bile ciddi bir yük oluşturduğunu gösteriyor. Tüm testlerin, görüntü kalitesini yapay olarak artıran teknolojiler (upscaler) kullanılmadan gerçekleştirildiğini belirtmek gerekir.

Yüksek kaliteli görüntü ve Radeon üstünlüğü

Kaliteyi 1440p seviyesine çıkardığınızda gereksinimler daha da artıyor. Bu modda kararlı 60 FPS değerine ulaşmak için en az RTX 5070 ekran kartı gerekiyor. İlginç olan ise, bu oyunda AMD Radeon kartlarının yüksek performans sergilemiş olması. Örneğin, RX 9070 XT modeli 1440p çözünürlükte RTX 5080 ile neredeyse aynı seviyeye gelmiş; oysa normalde RTX 5070 Ti ile rekabet etmesi bekleniyordu.

En yüksek 4K çözünürlüğüne gelindiğinde ise piyasadaki sayılı amiral gemisi kartlar bu görevin üstesinden gelebiliyor. Uzmanların bildirdiğine göre, bu seviyede RTX 5090, RTX 4090 ve RTX 5080 modelleri dışında neredeyse hiçbir kart kare hızını 60'ın üzerinde tutamıyor. Bu da oyunun görsel açıdan ne kadar zengin ve kaynak tüketen bir yapıda olduğunu kanıtlıyor.

Işın izleme ve teknolojiler

Işın izleme (Ray Tracing) teknolojisi açıldığında performans keskin bir şekilde düşüyor. En güçlü kart olarak kabul edilen RTX 5090 bile 4K çözünürlükte ışın izleme ile sadece 65 FPS civarında bir sonuç verebildi. Bu durum, oyunun görsel efektlerinin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor.

Buna rağmen, Assassin's Creed Black Flag Resynced modern pazarın tüm ileri düzey başarılarını destekliyor. Oyunda NVIDIA, AMD ve Intel şirketlerinin görüntü ölçeklendirme ve kare oluşturma teknolojileri mevcut. Bu da biraz daha zayıf sistem sahiplerinin ayarları optimize ederek oyundan keyif almalarını sağlıyor. TechPowerUp analistleri, oyunun genel görsel kalitesini yüksek puanlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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