Liverpool, Arne Slot ile yapılan anlaşma sayesinde milyonlarca tasarruf edecek

·22·Spor
Liverpool, Arne Slot ile yapılan anlaşma sayesinde milyonlarca tasarruf edecek

İngiliz kulübü Liverpool, eski teknik direktörü Arne Slot ile ilgili finansal bir konuda beklenmedik bir başarı elde etti. Hollandalı teknik adamın kendi milli takımının başına geçmeyi kabul etmesinin, Merseyside kulübünün kasasına birkaç milyon sterlin kazandıracağı ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Liverpool yönetimi ile Arne Slot arasında varılan anlaşma uyarınca, teknik direktörün Hollanda milli takımının başına geçmesinin önündeki tüm engeller kaldırıldı. Bu transfer, Premier League temsilcisinin Slot'un kalan maaş ödemelerini önemli ölçüde azaltmasını sağlayacak, çünkü teknik direktör resmen yeni bir işe başlıyor.

Bilgi olarak, Arne Slot Liverpool'dan ayrıldıktan sonra kulüp, sözleşmede belirtilen tazminatı ödemek zorundaydı. Genellikle İngiliz kulüpleri, görevden alınan teknik direktörlere yeni bir iş bulana kadar maaşlarını ödemeye devam eder. Ancak Slot'un Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile olan iş birliği, bu yükü kulübün üzerinden kısmen alıyor.

Finansal tasarruf ve yeni anlaşmanın detayları

İlk hesaplamalara göre, Slot'un Liverpool ile imzaladığı üç yıllık sözleşmenin toplam değeri 25 milyon sterlin olarak tahmin ediliyordu. İlk sezon maaşı 8 milyon sterlin olan teknik adamın kazancı, şampiyonluktan sonra daha da artmıştı. Teknik direktör milli takıma geçince, Liverpool sadece yeni maaşı ile önceki sözleşmesi arasındaki farkı karşılayabilir, bu da kulüp için büyük bir tasarruf anlamına geliyor.

Bu durum, İngiliz futbol tarihindeki diğer örneklerden farklılık gösteriyor. Örneğin, Louis van Gaal Manchester United'dan ayrıldıktan sonra 10 milyon sterlinlik tazminatının tamamını alabilmek için bir yıl boyunca hiçbir yerde çalışmamıştı. Arne Slot ise profesyonel ilişkileri koruyarak kariyerine devam etmeyi tercih etti.

Hollandalı teknik adama İngiltere'nin bir diğer kulübü Fulham'dan da teklif gelmişti. Londra ekibi onu Marco Silva'nın yerine ana aday olarak görüyordu. Ancak Slot, Premier League'deki rakip bir kulübü çalıştırmak yerine kendi ülkesinin milli takımında görev yapmayı tercih etti ve Fulham'ı reddetti.

Şu anda KNVB, Eylül ayında Almanya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçlarına kadar atamayı tamamlamaya çalışıyor. Liverpool'un bu süreçteki desteği hem Hollanda futbolu hem de kulüp bütçesi için faydalı oldu. Arne Slot, Merseyside ekibiyle geçirdiği kısa ama başarılı dönemin ardından şimdi uluslararası arenada kendi felsefesini sergilemeye hazırlanıyor.

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LiverpoolArne SlotHollandaPremier LeagueTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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