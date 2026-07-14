Dünya Kupası yarı finalleri: Lionel Messi ve Arjantin İngiltere'ye karşı

·29·Spor
Dünya Kupası yarı finalleri: Lionel Messi ve Arjantin İngiltere'ye karşı

Dünya Kupası, belirleyici aşaması olan yarı finallere ulaştı. Turnuva en güçlü dört milli takımı belirledi ve artık taraftarlar futbol dünyasındaki en büyük rekabetlere tanıklık edecek. FIFA sıralamasının ilk dört basamağındaki takımların yarı finale yükselmesi sürprizlere yer bırakmadı, ancak bu en üst düzey futbolun garantisidir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yarı finalin ilk eşleşmesinde İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, günümüzün en mükemmel rekabeti olarak adlandırılabilir. Goal.com analistlerine göre, Fransa milli takımı şu anda durdurulamaz bir hücum gücüne dönüştü. İspanya ise aksine, savunmadaki sağlamlığı ve neredeyse hiç gol yememesiyle dikkat çekiyor.

Fransa ve İspanya: Hücum savunmaya karşı

Uzmanların tahminlerine göre Fransa favori olarak görülüyor. Tom Hindle bu maçta Fransızların 2-1'lik galibiyetini tahmin ederken, Alex Labidou daha keskin bir görüş bildirerek Lamine Yamal önderliğindeki İspanya'nın 0-3 veya 0-4 gibi ağır bir mağlubiyet alabileceğini vurguluyor. Fransa'nın tecrübesi ve kadrosundaki yıldız seviyesi onları finale yaklaştırıyor.

İkinci yarı final ise gerçek bir klasiğe dönüşecek: İngiltere, Arjantin ile kozlarını paylaşacak. Bu iki takım arasındaki ilişkiler tarihsel olarak karmaşık ve gerginliklerle dolu. Her iki takım da turnuva boyunca potansiyelini tam olarak yansıtamamış olsa da, bireysel yetenekler sayesinde bu aşamaya kadar geldiler.

Lionel Messi ve İngiltere'nin kader anı

İngiltere milli takımı bu sefer kendine has bir "kader takımı" izlenimi veriyor. Uzmanlara göre, İngiltere'nin kanat savunmasında sorunlar göze çarpsa da, zihinsel hazırlıkları ve takım birliktelikleri finale çıkmalarını sağlayabilir. Ancak, Lionel Messi faktörü her türlü planı bozmaya muktedir.

Arjantin milli takımı her seferinde zor durumlardan çıkmanın bir yolunu buluyor. Ryan Tolmich, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının tecrübe ve oyunu kontrol etme yetenekleri sayesinde İngiltere'yi durdurabileceğini belirtiyor. Bu mücadelenin sadece taktik değil, aynı zamanda irade ve karakter savaşı olması bekleniyor.

Yarı finaller öncesinde uzmanlar şu temel noktalara odaklanıyor:

  • Fransa'nın durdurulamaz hücum hattı;
  • İspanya savunmasının sağlamlığı;
  • Lionel Messi'nin belirleyici anlardaki ustalığı;
  • İngiltere'nin fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı.
Bu maçların sonunda futbol dünyasının en prestijli kupası için mücadele edecek iki finalisti öğreneceğiz. Özbekistanlı futbolseverler için de bu maçlar büyük ilgi uyandırıyor, çünkü dört takımın da ülkemizde kendi taraftarları ve sadık takipçileri bulunuyor.

Dünya KupasıArjantinİngiltereLionel MessiFransa
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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