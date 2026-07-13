Anthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladı

·25·Teknoloji
Anthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladı

Yapay zeka alanındaki önde gelen girişimlerden biri olan Anthropic, Claude chatbot hizmeti için Hindistan pazarında fiyatları yerelleştirmeye başladı. Bu adım, şirketin ABD dışındaki en büyük pazarı olan bu bölgedeki konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Hindistan'daki birçok kullanıcı, Claude web sitesinde ve mobil uygulamalarında hizmet ücretini yerel para birimi olan rupi cinsinden görmeye başladı. TechCrunch'ın haberine göre, daha önce kullanıcılar uluslararası dolar kuru üzerinden fiyatlandırma ve döviz çevrimi ile ilgili zorluklar yaşıyordu. Anthropic, bu adımla kullanıcılar için ödeme sürecini basitleştirmeyi hedefliyor.

Rekabet ve ödeme sistemleri

Fiyatlar rupi cinsinden gösterilmeye başlansa da, Anthropic henüz Hindistan'ın popüler UPI (Unified Payments Interface) anlık ödeme sistemini entegre etmiş değil. Şu an için ödemeler yalnızca banka kartları veya Apple ve Google uygulama mağazaları aracılığıyla yapılıyor. Bu konuda OpenAI biraz daha önde olup, ağustos ayında ChatGPT için rupi cinsinden fiyatlandırmanın yanı sıra UPI sistemini de devreye almıştı.

Hindistan, Anthropic için oldukça önemli bir bölge; çünkü küresel ölçekte Claude kullanıcılarının yüzde 5,8'i bu ülkeden geliyor. Bu oranla Hindistan, dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Şirket, şubat ayında Bangalore'da ofisini açtı ve Microsoft India'nın eski yöneticisi Irina Ghose'u bölgedeki işleri yönetmesi için görevlendirdi.

Fiyat farkı ve iş birlikleri

Yerel fiyatlar şu şekilde belirlendi: Claude Pro aboneliği yıllık ödeme bazında aylık 2.000 rupi (yaklaşık 21 dolar) olarak belirlendi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD'de bu hizmet aylık 17 dolara mal oluyor. Claude Max planı ise 11.999 rupi (yaklaşık 125 dolar) olarak belirlenmiş olup, bu da ABD'deki 100 dolarlık fiyattan biraz daha yüksektir. Fiyatlardaki bu farklılık, yerel vergilerin dahil edilmesiyle açıklanıyor.

Anthropic, Hindistan'ın büyük IT devleri olan Infosys ve Tata Consultancy Services ile iş birliği kurdu. Bu iş birliği, kurumsal düzeydeki yapay zeka çözümlerini genişletmeye hizmet ediyor. Geçen yıl bazı modellere erişimin kısıtlanması nedeniyle yaşanan aksaklıklardan sonra şirket, şu anda geliştiricilerin güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu tür haberler önem taşıyor; çünkü küresel şirketlerin bölgesel fiyatlandırma politikasına geçmesi, gelecekte Orta Asya pazarı için de daha uygun tarifelerin uygulanacağına dair umut veriyor. Şu an için yerel kullanıcılar Claude hizmetlerini standart uluslararası tarifeler üzerinden kullanmaya devam ediyor.

AnthropicClaudeСунъий ИнтеллектҲиндистонТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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