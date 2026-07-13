Kare uğruna koşan turist bizon saldırısına uğradı

·7·Dünya
Kare uğruna koşan turist bizon saldırısına uğradı

ABD'deki milli parklardan birinde fotoğraf çekme tutkusu beklenmedik bir olaya yol açtı. Öfkeli bir bizon, kendisine çok yaklaşan turiste saldırarak güçlü bir darbeyle havaya fırlattı.

Olayın tanıkları, yaşananların ardından çevredeki insanların hemen yaralıya yardım ettiğini ve durumunu kontrol altına aldığını belirtti. İlk bilgilere göre turist, daha ciddi sonuçlardan kaçınmayı başardı.

Olayı gösteren video sosyal medyada kısa sürede yayılarak yoğun tartışmalara neden oldu. Birçok kullanıcı vahşi hayvanlara aşırı yaklaşmanın tehlikeli olduğunu vurgulayarak, milli parklardaki güvenlik kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini hatırlatıyor.

ABDBizonTuristMilli ParkVahşi Yaşam
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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