Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişimi, insanlığın önünde sadece teknik değil, aynı zamanda ciddi etik ve hukuki soruları da beraberinde getiriyor. Günümüzde sektör uzmanları arasında AI sistemlerini sıkı bir şekilde denetlemek veya onlara sınırsız özgürlük tanımak konusundaki tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Özellikle ünlü yazılımcı ve Comma AI kurucusu George Hotz'un son açıklamaları teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Hotz, yakın zamanda yayınlanan “AI 2040: Plan A” adlı politika belgesine karşı sert tepkisini dile getirdi. Söz konusu belgede araştırmacılar, insanlığın güvenliği adına yapay zeka gelişimini 14 yıl yavaşlatmayı öneriyor. Ancak George Hotz bu yaklaşıma tamamen karşı çıkarak, teknolojiyi kısıtlamanın özgürlük ilkelerine aykırı olduğunu vurguluyor.

Yerel kontrol ve kullanıcı çıkarları

Yazılımcıya göre, yapay zeka güvenliğini sağlamanın en iyi yolu merkezi sistemlerden vazgeçmektir. Günümüzde ChatGPT veya Claude gibi büyük modeller şirketler tarafından yönetiliyor ve kendi etik normlarını kullanıcılara dayatıyorlar. Hotz ise her bireyin kendine ait ve sadece kendi çıkarlarına hizmet eden yerel AI modellerine sahip olması gerektiğini savunuyor.

Bu yaklaşıma göre yapay zeka, tıpkı bir kişisel bilgisayar veya bir alet gibi olmalıdır. Hotz, provokatif çıkışında AI'nın kullanıcının her türlü komutunu, etik dışı veya yasa dışı olsa bile yerine getirmesi gerektiğini öne sürüyor. Ona göre, gerçek anlamda “özgür” bir AI, suç planlamasında bile sahibine karşı direnmemelidir.

Etik sınırlar ve toplum güvenliği

Verge yayın organının analizine göre, Hotz'un bu görüşleri toplumda büyük bir tehlike oluşturabilir. Eğer yapay zeka yasaklı maddelerin hazırlanmasında veya ağır suçların işlenmesinde yardımcı olarak kullanılırsa, bu durum sosyal düzenin bozulmasına yol açar. Yazar, herhangi bir teknolojik ürünün kitle pazarına sunulmasında sadece kullanıcı özgürlüğünün değil, diğer insanların güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

George Hotz ise bu ilkeyi savunmak uğruna ölmeye bile hazır olduğunu ifade etti. Ona göre dünya ya tam özgürlüğe sahip olmalı ya da sıkı denetim altında yaşamalıdır. Ancak eleştirmenler, “özgürlük” kavramının başkalarının hayatına müdahale etme hakkı vermediğini, aksi takdirde toplumun “AI gücüne sahip Napolyonlar” mekanına dönüşeceğini vurguluyor.

Şimdilik ChatGPT ve benzeri popüler servisler sıkı filtreler ve etik kısıtlamalar temelinde çalışıyor. Ancak teknoloji ucuzladıkça, Hotz'un dediği gibi, her bireyin kendi kişisel ve “sınırsız” yapay zekasına sahip olma imkanı doğacak. Bu durum, gelecekte hukukun üstünlüğünü sağlamada yeni zorlukları beraberinde getireceği şüphesizdir.