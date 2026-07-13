Yapay zeka ve özgürlük: George Hotz, AI aracılığıyla suç işleme hakkını savunuyor

·0·Teknoloji
Yapay zeka ve özgürlük: George Hotz, AI aracılığıyla suç işleme hakkını savunuyor

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişimi, insanlığın önünde sadece teknik değil, aynı zamanda ciddi etik ve hukuki soruları da beraberinde getiriyor. Günümüzde sektör uzmanları arasında AI sistemlerini sıkı bir şekilde denetlemek veya onlara sınırsız özgürlük tanımak konusundaki tartışmalar yeni bir boyuta taşındı. Özellikle ünlü yazılımcı ve Comma AI kurucusu George Hotz'un son açıklamaları teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Hotz, yakın zamanda yayınlanan “AI 2040: Plan A” adlı politika belgesine karşı sert tepkisini dile getirdi. Söz konusu belgede araştırmacılar, insanlığın güvenliği adına yapay zeka gelişimini 14 yıl yavaşlatmayı öneriyor. Ancak George Hotz bu yaklaşıma tamamen karşı çıkarak, teknolojiyi kısıtlamanın özgürlük ilkelerine aykırı olduğunu vurguluyor.

Yerel kontrol ve kullanıcı çıkarları

Yazılımcıya göre, yapay zeka güvenliğini sağlamanın en iyi yolu merkezi sistemlerden vazgeçmektir. Günümüzde ChatGPT veya Claude gibi büyük modeller şirketler tarafından yönetiliyor ve kendi etik normlarını kullanıcılara dayatıyorlar. Hotz ise her bireyin kendine ait ve sadece kendi çıkarlarına hizmet eden yerel AI modellerine sahip olması gerektiğini savunuyor.

Bu yaklaşıma göre yapay zeka, tıpkı bir kişisel bilgisayar veya bir alet gibi olmalıdır. Hotz, provokatif çıkışında AI'nın kullanıcının her türlü komutunu, etik dışı veya yasa dışı olsa bile yerine getirmesi gerektiğini öne sürüyor. Ona göre, gerçek anlamda “özgür” bir AI, suç planlamasında bile sahibine karşı direnmemelidir.

Etik sınırlar ve toplum güvenliği

Verge yayın organının analizine göre, Hotz'un bu görüşleri toplumda büyük bir tehlike oluşturabilir. Eğer yapay zeka yasaklı maddelerin hazırlanmasında veya ağır suçların işlenmesinde yardımcı olarak kullanılırsa, bu durum sosyal düzenin bozulmasına yol açar. Yazar, herhangi bir teknolojik ürünün kitle pazarına sunulmasında sadece kullanıcı özgürlüğünün değil, diğer insanların güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

George Hotz ise bu ilkeyi savunmak uğruna ölmeye bile hazır olduğunu ifade etti. Ona göre dünya ya tam özgürlüğe sahip olmalı ya da sıkı denetim altında yaşamalıdır. Ancak eleştirmenler, “özgürlük” kavramının başkalarının hayatına müdahale etme hakkı vermediğini, aksi takdirde toplumun “AI gücüne sahip Napolyonlar” mekanına dönüşeceğini vurguluyor.

Şimdilik ChatGPT ve benzeri popüler servisler sıkı filtreler ve etik kısıtlamalar temelinde çalışıyor. Ancak teknoloji ucuzladıkça, Hotz'un dediği gibi, her bireyin kendi kişisel ve “sınırsız” yapay zekasına sahip olma imkanı doğacak. Bu durum, gelecekte hukukun üstünlüğünü sağlamada yeni zorlukları beraberinde getireceği şüphesizdir.

Сун‛и ИнтеллектGeorge HotzТехнологияChatGPTХавфсизлик
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Pura 90s Pro küresel pazara çıkıyor: Şirket yeni tasarımı sergilediHuawei Pura 90s Pro küresel pazara çıkıyor: Şirket yeni tasarımı sergilediBugün, 21:54Rosatom, yapay zeka ajanları oluşturan Kognitron platformunu tanıttıRosatom, yapay zeka ajanları oluşturan Kognitron platformunu tanıttıBugün, 21:26Anthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladıAnthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladıBugün, 20:57TV Time uygulaması kapanıyor: Kurucusu yeni Bingers platformunu duyurduTV Time uygulaması kapanıyor: Kurucusu yeni Bingers platformunu duyurduBugün, 20:52Japon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyorJapon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyorBugün, 20:50RJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiRJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiBugün, 20:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi