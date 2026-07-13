Chelsea, Alejandro Garnacho'yu satmaya karar verdi: Xabi Alonso oyuncu hakkında konuştu

·1·Spor
Chelsea, Alejandro Garnacho'yu satmaya karar verdi: Xabi Alonso oyuncu hakkında konuştu

Londra ekibi Chelsea, geçtiğimiz yıl Manchester United'dan büyük umutlarla transfer edilen kanat oyuncusu Alejandro Garnacho ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Arjantinli futbolcunun geleceği hakkında beklenmedik bir açıklama yaparak oyuncunun kulüpteki kariyerinin sona erdiğine işaret etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Chelsea yönetimi ve teknik heyeti, bir yıl önceki transferin beklenen sonucu vermediğini düşünüyor. Xabi Alonso, sportif direktörlerle bir araya gelerek oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. Teknik direktöre göre, şu anda başka kulüplerin oyuncuya ciddi bir ilgisi bulunuyor.

"Durum şu ki, sportif direktörlerle görüştük ve başka kulüplerin ona ilgisi olduğunu biliyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz, umarım bu süreç tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır," dedi Xabi Alonso basın toplantısında.

Başarısız sezon ve finansal baskı

Garnacho, 2025-26 sezonunda İngiltere Premier League'de beklentileri karşılayamadı. 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, tüm sezon boyunca ligde sadece bir gol atabildi. Düşük form grafiği, sadece kulübün puan tablosunda 10. sıraya gerilemesine değil, aynı zamanda futbolcunun Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'na gitme şansını kaybetmesine de neden oldu.

Goal.com'un bilgilerine göre, Chelsea şu anda finansal zorluklar yaşıyor. Avrupa kupalarına katılamayan kulüp, kadroyu daraltmayı ve harcanan paranın bir kısmını geri kazanmayı hedefliyor. Belirtmek gerekir ki, Manchester United ile yapılan sözleşme gereği, oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'u "Kırmızı Şeytanlar"ın hesabına aktarılacak.

İtalyan kulüpleri arasındaki rekabet

Garnacho'nun İngiltere'deki işleri yolunda gitmese de, İtalya Serie A kulüpleri ona büyük ilgi gösteriyor. Özellikle Roma ekibi, futbolcuyu kadrosuna katmaya hazır. Ayrıca Napoli, Juventus ve Milan da kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.

Ancak Chelsea yönetimi kiralama tekliflerini değerlendirmek istemiyor. Londra temsilcisi, sadece bonservisiyle satış seçeneğine onay vereceklerini ve oyuncu için yapılan yatırımı mümkün olduğunca geri kazanmak istediklerini belirtti. Şu anda görüşmeler kritik bir aşamaya girdi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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