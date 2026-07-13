Japon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyor

·27·Teknoloji
Japon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyor

Japonya'nın büyük şirketleri, iş süreçlerine yapay zeka (AI) teknolojilerinin entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla çalışanlar için yeni bir maddi teşvik sistemi başlatıyor. Özellikle Honda Motor, çalışanlarına yapay zeka ile çalışma becerileri için özel primler ödemeye başladı. Bu önlem, ülkedeki teknolojik dönüşümün küresel hızın gerisinde kalmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Honda tarafından uygulamaya konulan programa göre, çalışanlar yapay zeka konusundaki yetkinlik seviyelerine bağlı olarak ayda 150 bin yene kadar (yaklaşık 1000 ABD doları) ek ödeme alabiliyor. Söz konusu girişimin şirketin yaklaşık 45 bin çalışanını kapsaması hedefleniyor. Şu anda 280 uzman bu primleri almaya başlamış durumda ve önümüzdeki yıllarda bu sayının 1000 kişiye çıkarılması planlanıyor.

Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek

Honda yönetimi bu adımla; otomobil tasarımı, üretimi ve idari süreçlerde AI imkanlarından geniş ölçüde yararlanan bir iç uzman ekibi oluşturmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz mali yılı 423,9 milyar yen net zarar ile kapattıktan sonra otomasyon ve verimliliği artırma konusuna özel bir önem veriyor.

Sadece otomobil devi değil, diğer sektör temsilcileri de yapay zekayı çalışanların günlük işlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Örneğin, FamilyMart mağazalar zinciri, çalışanlarından kişisel iş planlarına AI araçlarını kullanma maddelerini dahil etmelerini talep ediyor. Bu durum, çalışanların teknolojik okuryazarlığını artırmaya hizmet ediyor.

Havacılık sektöründe de değişimler gözlemleniyor. ANA (All Nippon Airways) havayolu şirketi, çalışanların performansını değerlendirirken yapay zeka teknolojilerini ne kadar etkin kullandıklarını önemli bir kriter olarak belirledi. Bu yaklaşım, çalışanları yeni araçları öğrenmeye daha fazla teşvik ediyor.

ixbt.com verilerine göre, Microsoft tarafından yürütülen araştırmalar, Japonya'nın iş dünyasında üretken yapay zekayı (generative AI) benimseme oranı bakımından dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerin önemli ölçüde gerisinde kaldığını gösterdi. Bu nedenle Japon şirketleri, maddi teşvikler yoluyla bu boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Uzmanlara göre, bu tür bir deneyim sadece Japonya için değil, aralarında Özbekistan'ın da bulunduğu diğer bölgelerdeki teknoloji şirketleri için de ilginç bir örnek teşkil edebilir. Yapay zekayı benimseyen çalışanlara yüksek maaş ödenmesi, iş gücü piyasasında rekabetçiliği artırır ve şirketlerin dijital ekonomiye uyumunu hızlandırır.

HondaЯпонияСунъий ИнтеллектТехнологияБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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