Rosatom, yapay zeka ajanları oluşturan Kognitron platformunu tanıttı

Rus devlet şirketi Rosatom, yapay zeka (YZ) alanında yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Şirket uzmanları tarafından geliştirilen Kognitron platformu, kurumsal ortamda akıllı asistanlar ve YZ ajanları oluşturmak, eğitmek ve uygulamak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin, büyük sanayi kuruluşlarında iş süreçlerini otomatikleştirmesi ve karar alma hızını artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kognitron platformunun özgünlüğü, sadece metin verileriyle değil, aynı zamanda görsel, sesli ve video materyalleriyle de çalışabilmesidir. Sistem, büyük dil modellerini (LLM) belirli kurumsal görevlere uyarlamaya olanak tanır. En önemli özellik ise, bu uyarlama sürecinin yazılımcı desteği olmadan doğrudan alan uzmanları tarafından gerçekleştirilebilmesidir. Bu durum, teknolojinin iş süreçlerine entegrasyonunu önemli ölçüde kolaylaştırır.

Alan uzmanları için dijital asistan

Yeni platform, farklı alanlardaki çalışanlar için uzmanlaşmış YZ asistanları oluşturmaya imkan tanır. Özellikle hukukçular, mühendisler, satın alma yöneticileri ve kalite kontrol uzmanları, faaliyetlerinde Kognitron'un yardımından yararlanabilirler. Sistem, büyük hacimli belgelerin analiz edilmesi, mevzuat gerekliliklerinin aranması ve teknik belgelerin kontrol edilmesinde insan faktöründen kaynaklanan hataların azaltılmasına hizmet eder.

Platform, Rosatom'un kurumsal veri tabanına entegre edilir. Burada, fiyatlar hakkında akıllı arama yapmak ve daha önce satın alınan ürünleri analiz etmek için kullanılır. Böyle bir yaklaşım, şirketin ekonomik verimliliğini artırmaya ve kaynakları doğru dağıtmaya yardımcı olur.

Endüstriyel güvenlik ve tasarımda rolü

Nükleer enerji gibi yüksek sorumluluk gerektiren bir alanda Kognitron'un, teknik tesislerin tasarımı ve risk analizi süreçlerinde kullanılması öngörülmektedir. Sistem, karmaşık teknik süreçleri izleme ve tesislerin işletilmesi sırasında çalışanlara gerçek zamanlı tavsiyeler verme yeteneğine sahiptir. Bu da güvenlik seviyesini yeni bir boyuta taşır.

Uzmanlara göre, bu tür platformların ortaya çıkışı sanayi devleri için sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur. Kognitron yardımıyla aşağıdaki görevler etkili bir şekilde yerine getirilebilir:

Büyük hacimli teknik ve hukuki belgelerin hızlı işlenmesi;

Proje belgelerindeki hataların otomatik olarak tespit edilmesi;

Satın alma sürecinde fiyat konjonktürünün analizi;

Müşteriler ve çalışanlar için akıllı teknik destek sağlanması.

Genel olarak Kognitron platformu, Rus nükleer endüstrisinde dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlamaktadır. Gelecekte bu sistemin sadece iç ihtiyaçlar için değil, diğer büyük sanayi sektörleri için de evrensel bir çözüm olarak sunulması muhtemeldir.