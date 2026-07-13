RJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesi

·30·Teknoloji
RJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesi

Rusya Demiryolları (RJD) tarafından oluşturulan ana kuantum ağı, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi (FSTEK) tarafından resmi olarak sertifikalandırıldı. Bu belge, ağın II. seviye korumalı bilgi sistemlerine yönelik tüm gereksinimleri karşıladığını ve bilgi güvenliği standartlarına uygun olduğunu onaylıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Kuantum iletişim teknolojisi, veri iletiminde kuantum fiziği yasalarını kullanarak mesajların ele geçirilme veya gizlice okunma olasılığını neredeyse sıfıra indirir. ixbt.com'a göre, alınan sertifika artık şirkete kuantum ağı hizmetlerini dış kuruluşlara da sunma hakkı veriyor. Bu, kritik bilgi altyapısı nesnelerini koruma talebinin arttığı günümüzde oldukça önemlidir.

Sanayi ve finans sektöründeki beklentiler

Uzmanlara göre kuantum iletişim sistemleri; finans sektörü, yakıt-enerji kompleksi, sanayi, sağlık ve ulaşım alanlarında yüksek talep görecek. Şu anda Rusya Merkez Bankası, Federal Hazine ve birçok büyük ticari bankanın katılımıyla bu teknolojinin uygulanmasına yönelik pilot projeler yürütülüyor.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Aleksandr Şoytov, kuantum iletişim teknolojisinin bugün yüksek bir gelişim aşamasına ulaştığını vurguladı. Ağın 2030 yılına kadar genişletilmesi planlanıyor ve bu süreç "Veri Ekonomisi" ulusal projesi kapsamındaki yol haritasına dahil edilmiş durumda.

Özbekistan şartlarında da siber güvenlik ve veri gizliliği gündemin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. RJD gibi büyük ulaşım operatörlerinin kuantum teknolojilerine geçişi, demiryolu bağlantılarının uluslararası transit koridorlarının önemli bir halkası olması nedeniyle bölgedeki lojistik ve dijital güvenlik standartlarını etkileyebilir.

RJD yönetimi, sertifikanın alınmasının sadece iç ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, kuantum iletişimi pazarı için yeni fırsatlar açtığını belirtiyor. Kuantum anahtar dağıtım teknolojisiyle çalışan bu ağın, gelecekte geleneksel kriptografik yöntemlerin yerini alması bekleniyor.

Sonuç olarak, kuantum teknolojilerinin ticari aşamaya geçmesi, kamu ve özel sektör arasındaki gizli veri alışverişini tamamen yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Bu, siber saldırı riskinin yüksek olduğu günümüz koşullarında stratejik öneme sahip bir adımdır.

ТехнологияКвант АлоқасиКиберхавфсизликRJDРақамли Иқтисодиёт
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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