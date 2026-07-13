TV Time uygulaması kapanıyor: Kurucusu yeni Bingers platformunu duyurdu

·27·Teknoloji
TV Time uygulaması kapanıyor: Kurucusu yeni Bingers platformunu duyurdu

Dünya genelinde milyonlarca film ve dizi tutkununun favori platformu haline gelen TV Time uygulaması faaliyetlerini durduruyor. Bu haber kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı, hatta 25 binden fazla kişi uygulamanın kurtarılması için imza kampanyası başlattı. Ancak projenin asıl kurucusu Antonio Pinto durumu düzeltmeye karar verdi ve Bingers adında yeni bir alternatif platform başlatacağını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

TechCrunch'ın haberine göre Antonio Pinto, 2016 yılında kendi projesi olan TVShow Time'ı (daha sonra TV Time) Whip Media şirketine satmıştı. Şu anda bu şirket, odağını AI teknolojilerine çevirmeye karar verdiği için yüksek maliyetli servisi kapatma kararı aldı. Pinto, kurduğu topluluğun dağılmasını önlemek için yeni bir yuva olan Bingers uygulaması üzerinde çalışmaya başladı.

Eski sorunlara yeni çözümler

Bingers sadece bir TV Time kopyası olmayacak. Pinto blogunda, yıllardır kullanıcıları rahatsız eden teknik eksiklikleri gidermeyi hedeflediğini yazdı. Özellikle TV Time uygulamasının yavaş çalışması ve sunucu yüklerinin yüksekliği temel sorunlardan biriydi. Appfigures verilerine göre uygulama 26,4 milyon kez indirildi ve bu ölçeği korumak oldukça maliyetli oldu.

Görünüşe göre TV Time platformunun ücretli abonelikleri, sunucu maliyetlerinin sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyordu. Bingers ise en başından itibaren daha verimli bir mimari üzerine inşa ediliyor. Bu durum sadece sunucu maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda milyonlarca kullanıcı aynı anda dizileri izlendi olarak işaretlediğinde bile uygulamanın hızlı çalışmasını sağlayacak.

Kullanıcı verileri korunacak

En önemli haberlerden biri, TV Time kullanıcılarının yıllar içinde topladıkları verileri kaybetmeyecek olmalarıdır. Bingers sistemi, eski uygulamadaki arşivleri, izlenen bölüm listeleri ve topluluk yorumları dahil olmak üzere içe aktarma imkanı sunacak. Bu durum, izledikleri dizilerin istatistiklerini tutmaya alışkın olan kullanıcılar için de kolaylık sağlayacak.

Uygulama sadece istatistik tutmakla kalmayıp aynı zamanda bir sosyal ağ işlevi de görecek. Topluluk tartışmalarının kendisi için "ikinci bir aile" olduğunu vurgulayan Pinto, her bölümden sonraki canlı diyalog ortamını yeni platformda yeniden oluşturmayı vaat ediyor. Şu anda Bingers web sitesinde bir bekleme listesi açılmış olup, kullanıcılar gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olabilirler.

Plana göre Bingers uygulaması, 2026 yılının Temmuz ayı sonuna kadar App Store ve Google Play mağazalarında yerini alacak. TV Time ise bu yılın 15 Temmuz tarihinden itibaren resmi mağazalardan kaldırılacak. Bu nedenle kullanıcılara verilerini GDPR araçları aracılığıyla dışa aktarmaları tavsiye ediliyor. Bu tür değişiklikler, dijital hizmetler pazarında sürdürülebilir bir iş modelinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

ТехнологияTV TimeBingersМобил ИловаAntonio Pinto
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rosatom, yapay zeka ajanları oluşturan Kognitron platformunu tanıttıRosatom, yapay zeka ajanları oluşturan Kognitron platformunu tanıttıBugün, 21:26Anthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladıAnthropic, Claude için fiyat yerelleştirmesine başladıBugün, 20:57Japon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyorJapon şirketleri yapay zeka kullanan çalışanlarına ek ödeme yapıyorBugün, 20:50RJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiRJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiBugün, 20:25LAPD, kişisel veri güvenliği nedeniyle Flock Safety gözetim sisteminden vazgeçtiLAPD, kişisel veri güvenliği nedeniyle Flock Safety gözetim sisteminden vazgeçtiBugün, 19:56Çin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladıÇin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladıBugün, 19:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi