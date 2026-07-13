TV Time uygulaması kapanıyor: Kurucusu yeni Bingers platformunu duyurdu

Dünya genelinde milyonlarca film ve dizi tutkununun favori platformu haline gelen TV Time uygulaması faaliyetlerini durduruyor. Bu haber kullanıcılar arasında büyük tepkiye yol açtı, hatta 25 binden fazla kişi uygulamanın kurtarılması için imza kampanyası başlattı. Ancak projenin asıl kurucusu Antonio Pinto durumu düzeltmeye karar verdi ve Bingers adında yeni bir alternatif platform başlatacağını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

TechCrunch'ın haberine göre Antonio Pinto, 2016 yılında kendi projesi olan TVShow Time'ı (daha sonra TV Time) Whip Media şirketine satmıştı. Şu anda bu şirket, odağını AI teknolojilerine çevirmeye karar verdiği için yüksek maliyetli servisi kapatma kararı aldı. Pinto, kurduğu topluluğun dağılmasını önlemek için yeni bir yuva olan Bingers uygulaması üzerinde çalışmaya başladı.

Eski sorunlara yeni çözümler

Bingers sadece bir TV Time kopyası olmayacak. Pinto blogunda, yıllardır kullanıcıları rahatsız eden teknik eksiklikleri gidermeyi hedeflediğini yazdı. Özellikle TV Time uygulamasının yavaş çalışması ve sunucu yüklerinin yüksekliği temel sorunlardan biriydi. Appfigures verilerine göre uygulama 26,4 milyon kez indirildi ve bu ölçeği korumak oldukça maliyetli oldu.

Görünüşe göre TV Time platformunun ücretli abonelikleri, sunucu maliyetlerinin sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyordu. Bingers ise en başından itibaren daha verimli bir mimari üzerine inşa ediliyor. Bu durum sadece sunucu maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda milyonlarca kullanıcı aynı anda dizileri izlendi olarak işaretlediğinde bile uygulamanın hızlı çalışmasını sağlayacak.

Kullanıcı verileri korunacak

En önemli haberlerden biri, TV Time kullanıcılarının yıllar içinde topladıkları verileri kaybetmeyecek olmalarıdır. Bingers sistemi, eski uygulamadaki arşivleri, izlenen bölüm listeleri ve topluluk yorumları dahil olmak üzere içe aktarma imkanı sunacak. Bu durum, izledikleri dizilerin istatistiklerini tutmaya alışkın olan kullanıcılar için de kolaylık sağlayacak.

Uygulama sadece istatistik tutmakla kalmayıp aynı zamanda bir sosyal ağ işlevi de görecek. Topluluk tartışmalarının kendisi için "ikinci bir aile" olduğunu vurgulayan Pinto, her bölümden sonraki canlı diyalog ortamını yeni platformda yeniden oluşturmayı vaat ediyor. Şu anda Bingers web sitesinde bir bekleme listesi açılmış olup, kullanıcılar gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olabilirler.

Plana göre Bingers uygulaması, 2026 yılının Temmuz ayı sonuna kadar App Store ve Google Play mağazalarında yerini alacak. TV Time ise bu yılın 15 Temmuz tarihinden itibaren resmi mağazalardan kaldırılacak. Bu nedenle kullanıcılara verilerini GDPR araçları aracılığıyla dışa aktarmaları tavsiye ediliyor. Bu tür değişiklikler, dijital hizmetler pazarında sürdürülebilir bir iş modelinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.