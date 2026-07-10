Paris merkezli Gradium girişimi, NVIDIA desteğiyle 100 milyon dolar yatırım aldı

·43·Teknoloji
Paris merkezli Gradium girişimi, NVIDIA desteğiyle 100 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka alanında ses teknolojileri geliştiren Fransız girişimi Gradium, ilk yatırım turunu başarıyla tamamladı. Şirket, NVIDIA gibi teknoloji devlerinin katılımıyla toplam 100 milyon dolar fon sağlamayı başardı. Bu gelişme, Avrupa yapay zeka pazarının hızla büyüdüğünü ve sesli arayüzlere olan talebin arttığını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Gradium, faaliyetlerine ilk olarak geçen yılın Aralık ayında 70 milyon dolarlık sermaye ile başlamıştı. Yeni turda NVIDIA'nın yanı sıra Eric Schmidt ve Xavier Niel gibi nüfuzlu yatırımcılar da projeye destek verdi. Bu fonlar, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirmesine ve teknolojik altyapısını genişletmesine olanak tanıyacak.

Küresel rekabet ve yeni hedefler

Şirket yönetimi, sağlanan sermayenin bir kısmını ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde (Bay Area) yeni bir ofis açmak için kullanacağını duyurdu. Bu stratejik adım, Anthropic, Google, Meta ve OpenAI gibi sektör liderleriyle yakın iş birliği yapmaya ve en yetenekli uzmanları bünyesine katmaya hizmet edecek. Paris, yapay zeka konusunda Avrupa'nın merkezi olsa da, küresel ölçekte tanınmak için Silikon Vadisi'nde varlık göstermek büyük önem taşıyor.

Gradium'un kurucusu Neil Zeghidour, daha önce Google Brain, DeepMind ve Facebook gibi yapılarda görev almış deneyimli bir araştırmacıdır. Liderliğindeki ekip, şu anda ultra düşük gecikme (low latency) ile çalışan ses modelleri üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, yapay zeka ile iletişim kurarken yaşanan rahatsız edici duraksamaları ortadan kaldırarak sohbeti canlı bir diyaloğa maksimum düzeyde yaklaştırıyor.

Sektördeki konumu ve iş birlikleri

Günümüzde sesli yapay zeka pazarında rekabet oldukça yoğun. Gradium şirketi, ElevenLabs ve Google'ın Gemini projesi gibi büyük rakiplerle mücadele etmek durumunda. Buna rağmen Fransız girişimi, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Özellikle Fransa'nın ünlü otomotiv devi Renault, şimdiden Gradium'un müşterisi oldu.

ixbt.com verilerine göre, Gradium'un teknolojik çözümleri sadece bireysel kullanıcılar için değil, büyük sanayi kuruluşları için de cazip hale geliyor. Sesli asistanların hızı ve doğruluğunun gelecekte otomotiv, müşteri hizmetleri ve akıllı cihaz yönetimi alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler yapması bekleniyor. NVIDIA'nın bu projeye olan ilgisi ise girişimin hesaplama gücü ve algoritmalarının yüksek potansiyele sahip olduğunun bir kanıtıdır.

Yapay ZekaGradiumNVIDIATeknolojiGirişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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