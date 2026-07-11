Norveç ve İngiltere maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Mücadele yarın, TSİ 02:00'de Miami'deki Miami Gardens stadyumunda başlayacak.

Sitemiz bu karşılaşmayı canlı metin anlatımıyla aktaracak. Maç boyunca goller, tehlikeli pozisyonlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve hakem kararları anlık olarak paylaşılacaktır.

Maç öncesi tahminlere göre İngiltere'nin normal sürede galibiyete daha yakın olduğu değerlendiriliyor. Norveç'in galibiyeti %24, uzatma ihtimali %26, İngiltere'nin galibiyeti ise %50 olarak öngörülüyor.

Norveç ile İngiltere arasındaki çeyrek final mücadelesini sitemiz üzerinden bizimle birlikte takip edin.