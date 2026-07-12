Norveç ve İngiltere maçı için ilk 11'ler belli oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün TSİ 02:00'de Miami'deki Miami Gardens Stadyumu'nda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Norveç 4-1-2-3, İngiltere ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak. Yedek oyuncular ve teknik direktörlerin listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.
Norveç'in ilk 11'i:
• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggheim
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup
İngiltere'nin ilk 11'i:
• J. Pickford
• N. O'Reilly
• M. Guehi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane
Maçın galibi yarı final biletini alacak. Norveç hücumda Haaland, Sørloth ve Schjelderup'a güveniyor. İngiltere ise ileri uçta Kane, Bellingham, Gordon ve Madueke ile pozisyon üretmeye çalışacak.
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