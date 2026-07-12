Norveç ve İngiltere maçı için ilk 11'ler belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün TSİ 02:00'de Miami'deki Miami Gardens Stadyumu'nda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Norveç 4-1-2-3, İngiltere ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak. Yedek oyuncular ve teknik direktörlerin listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.

Norveç'in ilk 11'i:

• E. Nyland

• J. Ryerson

• K. Ajer

• T. Heggheim

• D. Møller Wolfe

• S. Berge

• M. Ødegaard

• P. Berg

• A. Sørloth

• E. Haaland

• A. Schjelderup

İngiltere'nin ilk 11'i:

• J. Pickford

• N. O'Reilly

• M. Guehi

• J. Stones

• E. Konsa

• D. Rice

• E. Anderson

• A. Gordon

• J. Bellingham

• N. Madueke

• H. Kane

Maçın galibi yarı final biletini alacak. Norveç hücumda Haaland, Sørloth ve Schjelderup'a güveniyor. İngiltere ise ileri uçta Kane, Bellingham, Gordon ve Madueke ile pozisyon üretmeye çalışacak.