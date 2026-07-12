Norveç ve İngiltere maçı için ilk 11'ler belli oldu

·95·Spor
Norveç ve İngiltere maçı için ilk 11'ler belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün TSİ 02:00'de Miami'deki Miami Gardens Stadyumu'nda başlayacak. Takımlar ilk 11'lerini açıkladı. Norveç 4-1-2-3, İngiltere ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak. Yedek oyuncular ve teknik direktörlerin listesi ekran görüntüsünde tam olarak görünmüyor.

Norveç'in ilk 11'i:

• E. Nyland
• J. Ryerson
• K. Ajer
• T. Heggheim
• D. Møller Wolfe
• S. Berge
• M. Ødegaard
• P. Berg
• A. Sørloth
• E. Haaland
• A. Schjelderup

İngiltere'nin ilk 11'i:

• J. Pickford
• N. O'Reilly
• M. Guehi
• J. Stones
• E. Konsa
• D. Rice
• E. Anderson
• A. Gordon
• J. Bellingham
• N. Madueke
• H. Kane

Maçın galibi yarı final biletini alacak. Norveç hücumda Haaland, Sørloth ve Schjelderup'a güveniyor. İngiltere ise ileri uçta Kane, Bellingham, Gordon ve Madueke ile pozisyon üretmeye çalışacak.

НорвегияАнглияЭрлинг ХоланнГарри КейнЖуд БеллингемFIFA 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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