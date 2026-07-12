Lityumdan vazgeçiş: ESS şirketi 20 yıl ömürlü sodyum-iyon bataryayı tanıttı

·28·Teknoloji
Lityumdan vazgeçiş: ESS şirketi 20 yıl ömürlü sodyum-iyon bataryayı tanıttı

Enerji depolama teknolojileri alanında devrim niteliğinde değişimler devam ediyor. Amerikalı ESS şirketi, lityum-iyon bataryalara layık bir alternatif olabilecek, sodyum-iyon teknolojisine dayalı Bridge modüler sistemini resmen tanıttı. Bu yenilik, sadece düşük maliyetiyle değil, aynı zamanda uzun vadeli dayanıklılığıyla da sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bridge platforması temel olarak büyük enerji şirketleri, veri merkezleri (data-centrlar), sanayi kuruluşları ve kritik altyapı tesisleri için tasarlanmıştır. Sistemin temel avantajı, geleneksel lityum-iyon bataryalara olan bağımlılığı azaltmasıdır. IXBT yayınına göre, yeni cihaz standart 10 fitlik bir konteynere yerleştirilmiş olup kapasitesi 1,2 MW·saat değerindedir.

Teknik imkanlar ve verimlilik

ESS mühendisleri sistemi modüler bir yapıda tasarladılar. Birkaç bloğu birleştirerek toplam kapasiteyi 4,8 MW·saate kadar çıkarmak mümkündür. Dikkat çekici olan, bu kadar yüksek kapasiteli bir cihazın kapladığı alanın standart 20 fitlik bir konteyner boyutunu aşmamasıdır. Bu durum, alanın kısıtlı olduğu sanayi bölgelerinde sistemin kurulumunu oldukça kolaylaştırır.

Bridge sistemi kullanıma hazır şekilde teslim edilir ve kurulumu için karmaşık özel ekipmanlar gerekmez; standart inşaat vinçleri yeterlidir. Soğutma sistemi de basitleştirilmiş olup doğal hava sirkülasyonu ile çalışır. Bu, karmaşık sıvı soğutma sistemlerine kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Sodyum-iyon teknolojisinin avantajları

Lityumdan sodyuma geçiş, birçok stratejik ve ekonomik avantaj sunar. ESS uzmanları, sodyum-iyon bataryaların şu özelliklerini özellikle vurgulamaktadır:

  • Hammadde ucuzluğu ve doğada bol bulunması;
  • Yüksek yangın güvenliği;
  • Çevresel sıcaklıklara dayanıklılık;
  • Uzun vadeli bozulmama (degradasyon) direnci.
Sistem, eksi 40 dereceden artı 50 dereceye kadar çok geniş bir sıcaklık aralığında kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Bu, sert karasal iklime sahip bölgeler için oldukça önemli bir göstergedir. Geliştiricilerin hesaplamalarına göre, Bridge sistemi batarya modüllerini değiştirmeden 20 yıla kadar hizmet verebilir.

Şu anda yeni teknolojiye olan ilgi oldukça yüksek. ESS şirketi, pazara girişinden kısa bir süre sonra 1 milyar dolardan fazla değerde bir sipariş portföyü oluşturmayı başardı. Bu durum, enerji depolama pazarında sodyum-iyon teknolojilerinin yakın gelecekte lityumun ana rakibi olacağının bir göstergesidir.

ESSBridgeНатрий-ионЭнергияТехнология
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de bir nükleer reaktörü yönetmek için ilk kez yapay zeka test ediliyorABD'de bir nükleer reaktörü yönetmek için ilk kez yapay zeka test ediliyorBugün, 02:29NVIDIA'nın Rubin Ultra yapay zeka sistemi 21 milyon dolar olarak fiyatlandırıldıNVIDIA'nın Rubin Ultra yapay zeka sistemi 21 milyon dolar olarak fiyatlandırıldıBugün, 01:23NVIDIA, GeForce RTX 5090 SE modelini hazırlıyor: Özellikler ve farklarNVIDIA, GeForce RTX 5090 SE modelini hazırlıyor: Özellikler ve farklarBugün, 00:26SpaceX uzayda yapay zeka için devasa bir veri merkezi kuruyorSpaceX uzayda yapay zeka için devasa bir veri merkezi kuruyorDün, 23:59Bilgisayar donanımı pazarında beklenmedik kriz: 2027'de bellek çipi kıtlığıBilgisayar donanımı pazarında beklenmedik kriz: 2027'de bellek çipi kıtlığıDün, 23:28Kamerasız ve hoparlörsüz akıllı gözlük: Even Realities G2 modeli tanıtıldıKamerasız ve hoparlörsüz akıllı gözlük: Even Realities G2 modeli tanıtıldıDün, 22:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi