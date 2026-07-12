Lityumdan vazgeçiş: ESS şirketi 20 yıl ömürlü sodyum-iyon bataryayı tanıttı

Enerji depolama teknolojileri alanında devrim niteliğinde değişimler devam ediyor. Amerikalı ESS şirketi, lityum-iyon bataryalara layık bir alternatif olabilecek, sodyum-iyon teknolojisine dayalı Bridge modüler sistemini resmen tanıttı. Bu yenilik, sadece düşük maliyetiyle değil, aynı zamanda uzun vadeli dayanıklılığıyla da sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bridge platforması temel olarak büyük enerji şirketleri, veri merkezleri (data-centrlar), sanayi kuruluşları ve kritik altyapı tesisleri için tasarlanmıştır. Sistemin temel avantajı, geleneksel lityum-iyon bataryalara olan bağımlılığı azaltmasıdır. IXBT yayınına göre, yeni cihaz standart 10 fitlik bir konteynere yerleştirilmiş olup kapasitesi 1,2 MW·saat değerindedir.

Teknik imkanlar ve verimlilik

ESS mühendisleri sistemi modüler bir yapıda tasarladılar. Birkaç bloğu birleştirerek toplam kapasiteyi 4,8 MW·saate kadar çıkarmak mümkündür. Dikkat çekici olan, bu kadar yüksek kapasiteli bir cihazın kapladığı alanın standart 20 fitlik bir konteyner boyutunu aşmamasıdır. Bu durum, alanın kısıtlı olduğu sanayi bölgelerinde sistemin kurulumunu oldukça kolaylaştırır.

Bridge sistemi kullanıma hazır şekilde teslim edilir ve kurulumu için karmaşık özel ekipmanlar gerekmez; standart inşaat vinçleri yeterlidir. Soğutma sistemi de basitleştirilmiş olup doğal hava sirkülasyonu ile çalışır. Bu, karmaşık sıvı soğutma sistemlerine kıyasla işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Sodyum-iyon teknolojisinin avantajları

Lityumdan sodyuma geçiş, birçok stratejik ve ekonomik avantaj sunar. ESS uzmanları, sodyum-iyon bataryaların şu özelliklerini özellikle vurgulamaktadır:

Hammadde ucuzluğu ve doğada bol bulunması;

Yüksek yangın güvenliği;

Çevresel sıcaklıklara dayanıklılık;

Uzun vadeli bozulmama (degradasyon) direnci.

Sistem, eksi 40 dereceden artı 50 dereceye kadar çok geniş bir sıcaklık aralığında kararlı bir şekilde çalışabilmektedir. Bu, sert karasal iklime sahip bölgeler için oldukça önemli bir göstergedir. Geliştiricilerin hesaplamalarına göre, Bridge sistemi batarya modüllerini değiştirmeden 20 yıla kadar hizmet verebilir.

Şu anda yeni teknolojiye olan ilgi oldukça yüksek. ESS şirketi, pazara girişinden kısa bir süre sonra 1 milyar dolardan fazla değerde bir sipariş portföyü oluşturmayı başardı. Bu durum, enerji depolama pazarında sodyum-iyon teknolojilerinin yakın gelecekte lityumun ana rakibi olacağının bir göstergesidir.