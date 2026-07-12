Samsung 2028 yılında ilk yüzen veri merkezlerini tanıtacak

·30·Dünya
Samsung 2028 yılında ilk yüzen veri merkezlerini tanıtacak

Samsung, 2028 yılının ikinci çeyreğinde ilk yüzen veri merkezlerini faaliyete geçirmeyi planlıyor. Şirket, bu yenilikçi proje ile veri depolama ve işleme alanında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Datacenter Dynamics yayınında yer alan habere göre, Samsung Heavy Industries halihazırda birkaç umut verici proje üzerinde aktif olarak çalışıyor. Şirket, yakın zamanda bu tür yüzen veri merkezlerinin inşası için ilk siparişleri almayı bekliyor.

Bu girişimi hayata geçirmek amacıyla Samsung Heavy Industries Yunan Capital gemi yapım şirketi ve Birleşik Krallık'in Lloyd's Register sınıflandırma kuruluşu ile bir mutabakat zaptı imzaladı. İş birliği anlaşmasına göre Samsung, teknolojik platformun geliştirilmesinden sorumlu olacak. Capital şirketi, projeler ve yatırımcıların çekilmesi süreçlerini yürütecek. Lloyd's Register ise düzenleyici kurumlarla iş birliği kurulması ve teknik gereksinimlerin uyumlaştırılması konusunda destek sağlayacak.

Uluslararası iş birliği ve yenilikçi çözümler

Ayrıca, bu yılın Mayıs ayında Samsung Heavy Industries ABD'li Mousterian Corporation (M3) şirketiyle de bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma, endüstriyel ölçekte yüzen veri merkezlerinin ortaklaşa geliştirilmesini hedefliyor. Belirtildiğine göre, M3 şirketinin kurucuları daha önce de Nautilus yüzen veri merkezi projesinin geliştirilmesinde yer almıştı.

Şu anda dünyadaki birçok teknoloji şirketi, yüzen altyapı projelerine büyük ilgi gösteriyor. Uzmanlara göre, karadaki arazi alanlarının giderek azalması ve maliyetlerinin artması nedeniyle bu tür tesisler, gelecekte geleneksel veri merkezlerine kıyasla çok daha ekonomik ve verimli bir çözüm olabilir.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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