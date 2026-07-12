Ninja, evde buzlu içecekler hazırlamak için Slushi Twist cihazını tanıttı

·32·Teknoloji
Ninja, evde buzlu içecekler hazırlamak için Slushi Twist cihazını tanıttı

Yazın kavurucu günlerinde serinletici içeceklere olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla artıyor. Ev aletleri pazarında kendine sağlam bir yer edinen Ninja markası, bu sorunu çözmek amacıyla yenilenmiş Ninja Slushi Twist buzlu içecek (slush) hazırlama makinesini tanıttı. Bu cihaz, sadece buzlu meyve suları değil, aynı zamanda karmaşık kokteyller ve kahveli içecekleri de ev ortamında profesyonel seviyede hazırlama imkanı sunuyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Yeni modelin bir önceki versiyondan temel farkı ve üstünlüğü, çiftli sistemidir. Slushi Twist, her biri 1,4 litre (48 ons) kapasiteli iki ayrı hazne ile donatılmış olup, aynı anda iki farklı içecek hazırlayabilme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, aile etkinlikleri veya arkadaş toplantıları için oldukça kullanışlıdır; çünkü aynı anda hem çocuklar için meyveli buzlu içecek hem de yetişkinler için alkollü kokteyller hazırlanabilir.

Teknolojik yenilikler ve akıllı kontrol

Cihazın en dikkat çekici yönü, "Dual SlushAssist" teknolojisidir. ixbt.com verilerine göre, bu sistem her haznedeki ürün içeriğini bağımsız olarak analiz eder ve her taraf için ayrı dondurma sıcaklığı belirler. Örneğin, bir tarafta sütlü kokteyl (milkshake) yumuşak ve kremsi kıvamda tutulurken, diğer tarafta meyve suyu daha sert buz granüllerine dönüşür.

Ninja Slushi Twist sadece buzlu içeceklerle sınırlı kalmıyor. Aşağıdaki içecek türlerini hazırlamak için özel modlara sahip:

  • Klasik buzlu slush (Slushies);
  • Frappe ve buzlu kahve;
  • Sütlü kokteyller (Milkshakes);
  • Smoothie ve meyveli buzlu tatlılar;
  • Alkolsüz ve alkollü buzlu kokteyller.
Bir diğer ilginç fonksiyon ise "twist" dağıtıcısıdır. Kullanıcılar özel bir kol yardımıyla her içeceği ayrı ayrı servis edebilir veya her iki tadı tek bir bardakta güzel bir şekilde (spiral şeklinde) karıştırarak çıkarabilirler. Bu, hazır içeceğin görünümünü tıpkı pahalı kafelerdeki gibi çekici kılar.

Kullanım kolaylığı ve fiyat

Cihazı temizleme süreci de maksimum düzeyde basitleştirilmiştir. Üzerindeki özel durulama düğmesi sayesinde hazneleri ılık suyla hızlıca yıkamak mümkündür. Ancak alıcılar, Slushi Twist modelinin çift hazneli yapısı nedeniyle mutfakta önemli ölçüde yer kapladığını göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca fiyatı da oldukça yüksek; cihaz ABD pazarında yaklaşık 399,99 dolar civarında satılmaktadır.

Uzun süren sıcak yaz mevsimlerinde, bu tür cihazlar büyük aileler ve misafir ağırlamayı sevenler için harika bir seçenek olabilir. Şimdilik bu teknoloji ağırlıklı olarak Batı pazarlarında popüler olsa da, yakın zamanda yerel perakendecilerde ve çevrimiçi satış platformlarında da görülmesi bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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