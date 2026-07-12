Lenovo iki bağımsız GeForce RTX 5060 Ti grafik kartına sahip yeni bilgisayarını tanıttı

·53·Teknoloji
Lenovo iki bağımsız GeForce RTX 5060 Ti grafik kartına sahip yeni bilgisayarını tanıttı

Lenovo, Çin pazarında yeni ThinkCentre X Tower iş istasyonunun özel bir konfigürasyonunu satışa sundu. Bu cihazın temel özelliği, içerisinde aynı anda iki adet NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartının bulunmasıdır. Bu yaklaşım, profesyonel kullanıcılar için grafik gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni bilgisayar JD satış platformunda 35.999 yuan (yaklaşık 5300 ABD doları) fiyatla ortaya çıktı. Lenovo'nun bu serideki cihazları ilk kez CES 2026 fuarında sergilediğini, ancak çift grafik işlemcili versiyonun fiyatı ve teknik detaylarının şimdi açıklandığını belirtmek gerekir.

Grafik gücü ve teknik imkanlar

Sistemin kalbi olarak 24 çekirdekli Intel Core Ultra 7 270K Plus işlemci seçildi. Cihaz 64 GB RAM ve 1 TB SSD ile donatıldı. İki adet GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı, toplamda 32 GB GDDR7 bellek sunuyor. Ancak burada önemli bir nokta var: Lenovo bu bilgisayarı oyunculara yönelik bir donanım olarak sınıflandırmıyor.

Mesele şu ki, sistem ekran kartlarını klasik SLI yönteminde birleştirmeyi desteklemiyor. Bu, modern oyunların bu iki kartı tek bir 32 GB bellekli grafik hızlandırıcı olarak göremeyeceği anlamına geliyor. Bunun yerine her ekran kartı bağımsız olarak çalışıyor ve görev dağılımı özel yazılımlar tarafından yapılıyor.

Kullanım alanları ve kasa yapısı

İş istasyonu temel olarak şu alanlar için tasarlanmıştır:
  • Yapay zeka modelleri ile çalışma ve onları eğitme;
  • Karmaşık 3D render ve görselleştirme süreçleri;
  • Büyük hacimli video verilerinin işlenmesi;
  • Mühendislik hesaplamaları ve bilimsel modelleme.

Cihaz, 34 litre hacimli, 425 × 225 × 495 mm boyutlarında bir kasaya yerleştirilmiştir. Ağırlığı yaklaşık 21 kilogramdır. Lenovo mühendisleri, sistemi tozdan koruma ve iç durumu izleme fonksiyonlarına özel önem vermişlerdir. Bilgisayar, fanların çalışma verimliliğini ve bileşenlerin kirlenme derecesini gerçek zamanlı olarak takip eder.

Bağlantı imkanlarına gelince, ThinkCentre X Tower en modern Wi-Fi 7 adaptörü, iki adet gigabit Ethernet portu ve 40 Gbps hız sağlayan Thunderbolt 4 arayüzü ile donatılmıştır. Şimdilik bu güçlü iş istasyonunun Çin dışındaki pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı ve uluslararası fiyatı hakkında resmi bir bilgi verilmemiştir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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