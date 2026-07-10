NASA'nın Dragonfly görevi: Titan atmosferine dayanıklı oktokopter dron hazırlanıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ı keşfetmek için tasarlanan Dragonfly görevi yolunda önemli bir adım attı. Johns Hopkins Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) uzmanları, gelecekteki hava aracının gövdesine ait temel testleri planlanandan önce tamamlayarak montajın bir sonraki aşamasına geçtiler. Bu konuda Ixbt.com yayını haber veriyor. haber veriyor.

Şu anda mühendisler, iskeleti tam donanımlı bir araştırma aracına dönüştürecek olan yerleşik sistemlerin kurulumuna başladılar. Yapılan testler, yapının sağlamlığını doğruladı. Dragonfly; Dünya yörüngesine çıkış, uzun yıllar süren uzay yolculuğu, Titan'ın son derece yoğun atmosferine giriş ve yüzeye iniş sürecindeki tüm yüklere dayanabilecek kapasitede olmalıdır.

Metan fırtınaları ve basınca karşı dayanıklılık

Mühendisler, gövdeyi titreşim yüklerine karşı test etmek için bilimsel cihazlar yerine özel kütle simülatörleri kullandılar. Testler sırasında araç elastik halatlara asılarak, gerçek uçuş koşullarına yakın yük dağılımı modellendi. Ancak en önemli aşamalardan biri, gezegenler arası araçlar için nadiren uygulanan bir işlem olan sızdırmazlık testi oldu.

Mesele şu ki, çoğu uzay görevinden farklı olarak Dragonfly'ın Titan'ın yoğun atmosferinde çalışması gerekiyor. Burada hava basıncı Dünya'dakinden 1,5 kat daha yüksek ve sıcaklık −179 dereceye kadar düşüyor. Yapının içine hava basılarak en küçük sızıntılar bile kontrol edildi, çünkü herhangi bir kusur aracın ısıl dengesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, sonuçların beklenenden bile daha iyi olduğunu belirtiyor.

Teknik donanım ve iletişim sistemi

Şu anda gövdeye güç üniteleri, kablo hatları ve elektrik sistemleri monte ediliyor. Daha sonra bunlara bilimsel cihazlar, aviyonik sistemler ve ısı yalıtımı eklenecek. Aracın en dikkat çekici parçalarından biri, yaklaşık 90 santimetre çapındaki yüksek kazançlı antendir. Toplanan bilimsel veriler, tam olarak bu ekipman aracılığıyla Dünya'ya iletilecektir.

Dikkat çekici bir nokta, antenin her uçuştan önce titreşimler nedeniyle hasar görmemesi için otomatik olarak koruma konumuna katlanmasıdır. İnişten sonra ise kontrol merkeziyle iletişim kurmak için tekrar çalışma konumuna getirilir. Bu sistem, son derece zorlu koşullarda veri alışverişinin kesintisiz sağlanmasına hizmet eder.

Dragonfly, başka bir gök cisminin yüzeyini keşfeden tarihteki ilk çok rotorlu hava aracı (oktokopter) olacak. Titan'ın yoğun atmosferi sayesinde uydunun farklı bölgeleri üzerinde defalarca uçuş yapabilecek. Görevin temel amacı; Titan'ın jeolojisini, kimyasal bileşimini ve yaşamın ortaya çıkması için potansiyel uygun koşulları incelemektir. Bu devasa projenin başlangıcı 2028 yılına planlanmıştır.