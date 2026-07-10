Motorola Edge 70 Max: 7100 mAh batarya ve Snapdragon 8 Gen 5 ile donatılacak

·30·Teknoloji
Motorola Edge 70 Max: 7100 mAh batarya ve Snapdragon 8 Gen 5 ile donatılacak

Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştıran Motorola markası, yeni bir teknolojik devrime hazırlanıyor. Tanınmış teknoloji analisti Roland Quandt tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, şirketin yaklaşan Motorola Edge 70 Max modelinin teknik özellikleri, özellikle de batarya kapasitesi ile sektördeki tüm rekorları kırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın en önemli özelliği, 7100 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Modern amiral gemisi akıllı telefonlar genellikle 5000 mAh civarında bir güç kaynağı ile sınırlıyken, Motorola kullanıcılara birkaç günlük aktif kullanım imkanı sunmayı hedefliyor. Ixbt.com yayınına göre bu model, sadece kapasiteyle değil, aynı zamanda manyetik kablosuz şarj teknolojisini desteklemesiyle de öne çıkıyor.

Ekstrem ekran ve güçlü platform

Motorola Edge 70 Max, görsel açıdan da kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor. Akıllı telefon, 6,82 inçlik Extreme AMOLED ekran ile donatılacak. Bu ekran türü; yüksek parlaklık, renk doğruluğu ve enerji verimliliği ile dikkat çekiyor. Cihazın kalbinde ise Qualcomm'un en yeni ve en güçlü Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti yer alacak.

Kamera yetenekleri konusunda da Motorola tavizsiz bir yol izliyor. Gelen bilgilere göre, akıllı telefonun ana kamerası 50 megapiksellik Sony Lytia 710 sensörüne sahip olacak. Sony'nin bu sensörü, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Bu durum, cihazı mobil fotoğrafçılık tutkunları için de cazip kılıyor.

Güvenilir kaynak ve pazarın beklediği yenilik

Bu bilgileri paylaşan Roland Quandt, teknoloji dünyasında isabetli tahminleriyle tanınıyor. Daha önce GoPro 9 Black, GoPro 10 Black ve Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi popüler cihazların tasarım ve fiyatlarını resmi tanıtımlarından önce doğru bir şekilde açıklamıştı. Bu nedenle, Motorola Edge 70 Max hakkındaki haberlerin de büyük olasılıkla gerçeği yansıttığı değerlendiriliyor.

Şirket şu anda yeni model için tanıtım kampanyasını başlatmış olsa da, cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı henüz gizli tutuluyor. Motorola markasının uygun fiyatlı ve kaliteli modelleriyle bilindiği göz önüne alındığında, Edge 70 Max modelinin de teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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