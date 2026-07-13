Erling Haaland İngiltere karşısında neden beklenen performansı sergileyemedi?

·30·Spor
Erling Haaland İngiltere karşısında neden beklenen performansı sergileyemedi?

Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'in İngiltere'ye yenilerek turnuvaya veda etmesi birçok kişi için sürpriz oldu. Özellikle takımın yıldızı Erling Haaland'ın alışılmış seviyesinin çok altında bir oyun sergilemesi ve uzatmalarda oyundan alınması büyük tartışmalara yol açtı. Golcü oyuncunun bu etkisiz performansının arkasında sağlık sorunlarının yattığı ortaya çıktı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Manchester City'nin yıldızı, Miami'deki mücadelede beklenen üstünlüğünü gösteremedi. Maç öncesinde herkes Harry Kane ile Erling Haaland arasındaki düelloyu bekliyordu ancak Norveçli forvet sahada neredeyse hiç görünmedi. Goal.com'un haberine göre, Norveç kampında yayılan bir virüs Haaland'ın fiziksel durumunu ciddi şekilde etkiledi. Oyuncu, maç boyunca patlayıcı hızını ve hareketliliğini sergileyemedi.

Sağlık sorunları ve içeriden bilgiler

Premier League'in eski golcülerinden Tony Cascarino, talkSPORT'a verdiği röportajda Haaland'ın durumu hakkında içeriden bilgiler paylaştı. Cascarino'ya göre, devre arasında oyuncunun kendini kötü hissettiğine dair haberler geldi. Cascarino, Erling Haaland'ın tıpkı İngiltere milli takımı oyuncusu Declan Rice gibi bir hastalıkla mücadele ettiğini ve bunun enerji seviyesini düşürdüğünü belirtti.

İstatistikler de Haaland'ın oyununun aksadığını doğruluyor. John Stones ve Marc Guehi gibi savunmacılara karşı girdiği ikili mücadelelerde zorlandı. Norveç 1-0 öndeyken Alexander Sorloth'tan beklediği pasları alamasa da uzmanlar Haaland'ın düşük hareketliliğine dikkat çekti. Sahada her zamanki gibi agresif olmaması, yorgun olduğunun bir göstergesiydi.

Teknik direktörün kararı ve turnuva sonuçları

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, maç sonrasında yıldız oyuncusunu oyundan alma kararını açıkladı. Teknik direktöre göre Haaland fiziksel olarak tamamen tükenmişti ve aslında 10 dakika daha erken oyundan alınması gerekiyordu. Solbakken, golcüsünün turnuva boyunca elinden gelenin fazlasını yaptığını ve ikinci yarıda yaşadığı sakatlığın durumu daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Buna rağmen Erling Haaland'ın bu Dünya Kupası'nı yüksek bir seviyede geçirdiğini söylemek mümkün. Beş maçta rakip fileleri 7 kez havalandırdı ve takımının çeyrek finale yükselmesinde en büyük pay sahibi oldu. Mağlubiyete rağmen Norveçli forvet, turnuvanın en parlak yıldızlarından biri olarak kaldı.

Bu mağlubiyet Norveç için acı verici olsa da, takımın genç ve gelecek vadeden kadrosu gelecekte büyük zaferlere imza atabileceğini gösterdi. Haaland şimdi kulübü Manchester City'ye dönerek iyileşme sürecine girecek. Sağlığı ve fiziksel durumu, kulübünün gelecek sezon hedefleri için de büyük önem taşıyor.

Эрлинг ХоландНорвегияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер СитйFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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