AMD ekran kartaları NVIDIA ve Intel Arc seviyesine ulaşıyor: Kare oluşturmada devrim

Grafik işlemci pazarında rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. AMD'nin Radeon ekran kartları için çoklu kare oluşturma (multi-frame generation) özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu teknoloji, oyunlardaki görüntü akıcılığını önemli ölçüde artıracak ve şirketin ana rakipleri olan NVIDIA ve Intel ile rekabet etmesini sağlayacak. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Yeni özellik hakkındaki bilgiler RivaTuner yazılımında ortaya çıktı. ixbt.com'un haberine göre, bu yazılım AMD sürücülerinin iç ayarlarında kare oluşturma katsayısını önemli ölçüde artırmaya olanak tanıyan seçenekleri tespit etti. Bu, kullanıcıların gelecekte kare çoğaltma katsayısını 8 kata kadar (x8) ayarlayabileceği anlamına geliyor.

Şu anda AMD ekran kartları yalnızca standart x2 kare oluşturmayı destekliyor. Bu konuda şirket, NVIDIA ve hatta Intel Arc teknolojilerinin gerisinde kalıyordu. Yeni teknolojinin uygulanması, oyunlardaki kare hızını (FPS) AI yardımıyla birkaç kat artırarak oyun deneyimini daha pürüzsüz ve kaliteli hale getirmeye yardımcı olacak.

PlayStation deneyimi ve yeni nesil ekran kartları

İlginç bir şekilde, böyle bir özelliğin geleceğine dair daha önce Sony de sinyaller vermişti. PlayStation konsollarının AMD grafik işlemcilerine dayandığı biliniyor. Konsol dünyasındaki bu deneyimin artık kişisel bilgisayarlar için tasarlanan Radeon kartlarına da aktarılması bekleniyor. Bu durum, konsol ve PC arasındaki teknolojik farkı daha da azaltacaktır.

Uzmanlara göre, bu çoklu kare oluşturma özelliği yakın zamanda kullanıcılara sunulabilir. Ancak büyük olasılıkla, bu imkandan yalnızca yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartı sahipleri tam olarak yararlanabilecektir. Eski modeller için bu özelliğin sınırlı bir şekilde sunulması veya hiç eklenmemesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu haber, oyuncular ve IT uzmanları için oldukça önemli. Çünkü AMD ekran kartları fiyat-performans oranıyla yerel pazarda oldukça popüler. Eğer şirket, yazılım aracılığıyla NVIDIA RTX serisindeki DLSS 3.0 teknolojisine layık bir cevap verebilirse, bu durum Radeon kartlarına olan talebi daha da artıracaktır.

Özetle, AMD kare oluşturma teknolojisini yeni bir zirveye taşımayı hedefliyor. Eğer x8 katsayısı pratikte başarılı olursa, orta seviye bilgisayarlarda bile en ağır oyunları yüksek kalitede oynama imkanı doğacak. Bu durum, grafik işlemci pazarındaki güç dengesini tamamen değiştirebilir.