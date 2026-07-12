Intel Nova Lake-S işlemcileri rekor düzeyde güçlü grafiklere sahip olacak

Intel, yeni nesil Nova Lake-S masaüstü işlemcileri için devrim niteliğinde bir değişiklik hazırlıyor. Yeni çiplerdeki entegre grafik çekirdekleri (iGPU), birçok orta seviye harici ekran kartıyla rahatlıkla rekabet edebilecek kadar güçlü olacak. Bu durum, bilgisayar kullanıcılarının ek bir ekran kartı satın almadan da yüksek performans elde etmelerini sağlayacak. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Jaykihn takma adını kullanan güvenilir bir sızıntı kaynağına göre, Nova Lake-S serisi işlemciler 12 adede kadar grafik çekirdeğine sahip iGPU'larla donatılacak. Karşılaştırmak gerekirse, şu anda kendi sınıfındaki en güçlü çözüm olarak kabul edilen Arc B390 da 12 çekirdeğe sahip. Ancak yeni nesil işlemciler sadece çekirdek sayısıyla sınırlı kalmayacak.

Yeni Xe3P mimarisi ve performans

Temel yenilik, mevcut Arc B390 modelinin Xe3 mimarisine dayanmasına karşın, Nova Lake-S modellerinin geliştirilmiş Xe3P mimarisini kullanacak olmasıdır. Buradaki "P" (Performance) indeksi, doğrudan performansa yönelik optimizasyonları ifade eder. Bu da grafik çekirdeğinin sadece enerji verimliliği açısından değil, aynı zamanda maksimum güç konusunda da yeni bir seviyeye ulaşacağını gösteriyor.

Masaüstü bilgisayarlar için tasarlanan işlemcilerde güç tüketimi sınırlarının mobil cihazlara göre çok daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, söz konusu grafik çekirdeklerinin Arc B390 modelini önemli ölçüde geride bırakması bekleniyor. Ayrıca, benzer bir grafik gücünün Nova Lake-H serisindeki bazı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar işlemcilerinde de kullanılması planlanıyor.

Piyasadaki değişimler ve kullanıcılar için avantajlar

Şimdilik hangi modellerin en güçlü grafik çekirdeğiyle donatılacağı net değil. Uzmanlar, Intel'in bu teknolojiyi orta bütçeli işlemcilere uygulayabileceğini düşünüyor. Bu durum, kullanıcıların harici bir ekran kartı satın almadan modern oyunları oynamasına ve grafik programlarında çalışmasına olanak tanıyan kompakt ve uygun fiyatlı sistemler toplamasına imkan verecek.

Bu yeniliğin teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırması bekleniyor. Harici ekran kartlarının fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda, işlemcinin kendi içinde güçlü bir grafiğe sahip olması hem bütçe dostu olması hem de enerji verimliliği açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Intel'in bu stratejisinin, AMD'nin APU (Accelerated Processing Unit) segmentindeki hakimiyetine ciddi bir darbe vurması bekleniyor.