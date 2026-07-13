Meksika futbolunda yeni dönem: Rafael Márquez'in önündeki 5 temel görev

·20·Spor
Meksika futbolunda yeni dönem: Rafael Márquez'in önündeki 5 temel görev

Meksika milli takımının efsanesi Rafael Márquez, milli takımın başına geçerken sadece takımı yönetme değil, aynı zamanda tüm futbol sistemini reforme etme sorumluluğunu da üstleniyor. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Meksikalı olarak tarihe geçen Márquez'in, teknik direktörlük koltuğunda zengin deneyimini konuşturması bekleniyor. Bu atama, Meksika futbolu için sadece sıradan bir değişiklik değil, 2026 Dünya Kupası öncesinde atılmış stratejik bir adımdır. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Márquez'in teknik direktörlük kariyerinin Javier Aguirre'nin yardımcısı olarak başlaması onun için büyük bir okul oldu. Goal.com analizine göre, yeni teknik direktörün en büyük avantajı, Barcelona akademisi La Masía'nın geleneklerine dayanması ve modern futbol felsefesini derinlemesine kavramasıdır. Görevi, 2022'deki başarısızlığın ardından toparlanmaya çalışan takımı yeni zirvelere taşımaktır.

Kadroda reformlar ve genç yetenekler

Yeni teknik direktör için en önemli konulardan biri, Gilberto Mora gibi genç yıldızların takım şemasındaki yerini belirlemektir. Ayrıca Edson Álvarez gibi deneyimli oyuncuların geleceği konusunda kesin kararlar alınması gerekiyor. Márquez sadece taktikleri değil, soyunma odasındaki atmosferi de kontrol etmelidir. Javier Aguirre'nin belirttiği gibi, onun sakin ve temkinli karakteri takıma istikrar getirebilir.

Meksika futbol tarihinde Hugo Sánchez gibi efsaneler de milli takımı yönetmiş ancak kariyerleri beklenen sonucu vermemişti. Sánchez, 2007 Copa América'da üçüncü olmasına rağmen, daha sonra Olimpiyat elemelerindeki başarısızlık nedeniyle görevden alınmıştı. Márquez ise bu hatalardan ders çıkararak sistematik bir yaklaşımı tercih ediyor.

Dünya Kupası'na hazırlık

Márquez'in önündeki en büyük sınav, sıfırdan başlamak için zamanının olmamasıdır. Yaklaşık 60 futbolcudan oluşan havuzu inceledi ve takımın oyun tarzını şekillendirmek için net bir plana sahip. Barcelona okulunda edindiği bilgilerin, Meksika milli takımının topa sahip olmaya dayalı hücum futbolu oynamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, Rafael Márquez'in atanmasını şu faktörlerle açıklıyor:

  • Takımda disiplini güçlendirmek ve gençleri entegre etmek;
  • Edson Álvarez gibi liderlerin rolünü yeniden gözden geçirmek;
  • Meksika futboluna özgü duyguları dizginleyerek profesyonel bir yaklaşım getirmek;
  • Dünya Kupası elemelerinde istikrarlı sonuçlar almak.
Sonuç olarak, Rafael Márquez'in başarısı sadece taktiksel kararlarına değil, aynı zamanda Meksika futbol camiasıyla nasıl bir iletişim kuracağına da bağlıdır. Kendisinden önceki teknik direktörlerin hatalarını tekrarlamamaya ve Barcelona felsefesini Meksika topraklarına uyarlamaya çalışacaktır. Bu da El Tri için yeni zaferlerin kapısını aralayabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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