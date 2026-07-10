Samsung maliyetleri düşürme yolunda: Galaxy S27 akıllı telefonları farklı çiplere geçebilir

·1·Teknoloji
Samsung maliyetleri düşürme yolunda: Galaxy S27 akıllı telefonları farklı çiplere geçebilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, yaklaşan Galaxy S27 amiral gemisi serisinde beklenmedik stratejik değişiklikler yapması bekleniyor. Şirket, üretim maliyetlerini düşürmek ve yüksek kârlılığı korumak amacıyla akıllı telefonlar için kritik bileşenleri üçüncü taraf tedarikçilerden satın almayı değerlendiriyor. Bu adım, özellikle AI teknolojilerinin gelişimi nedeniyle bileşen fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde büyük önem taşıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

ZDNet Korea tarafından yayınlanan bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 serisindeki bazı modellerde kendi DDI (Display Driver IC) ekran kontrolcülerinden vazgeçmeyi planlıyor. Bu çipler, OLED ve LCD panellerde görüntü aktarımı, parlaklık ve renk doğruluğunu yönetmekten sorumlu olup cihazın enerji verimliliğini doğrudan etkiliyor. Şirket, bugüne kadar bu parçaları kendi Samsung System LSI bölümünden tedarik ediyordu.

Maliyet sorunu ve AI etkisi

Uzmanlara göre bu kararın arkasında DRAM, HBM ve NAND gibi bellek çiplerinin küresel ölçekte pahalılaşması yatıyor. AI nedeniyle bu bileşenlere olan talebin artması, akıllı telefon üreticileri üzerindeki finansal baskıyı güçlendiriyor. Maliyetleri optimize etmek amacıyla Samsung, ana odağını Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerine kaydırabilir.

Tahminlere göre serinin nispeten daha uygun fiyatlı modelleri üçüncü taraf kontrolcülerle donatılacak. Bununla birlikte, en pahalı ve prestijli kabul edilen Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin, Samsung'un kendi üretimi olan yüksek teknolojili çipleri koruması bekleniyor. Bu durum, amiral gemileri arasındaki teknik farkı daha da artırabilir.

Potansiyel ortaklar ve kalite kontrolü

Şu anda Samsung, birkaç potansiyel tedarikçinin tekliflerini inceliyor. Aday listesinde şu şirketler yer alıyor:

  • Anapass (Güney Kore)
  • DB Global Chip (Güney Kore)
  • Wonik D2I (Güney Kore)
  • Novatek (Tayvan)
Şirket uzmanları, bu üreticilerin ürünlerini kalite, performans ve enerji tasarrufu açısından test etmeyi planlıyor. Nihai karar, bu göstergelerin analizinden sonra verilecek. DDI çiplerinin akıllı telefonun pil ömrünü korumada kritik bir rol oynadığını, bu nedenle Samsung'un kalitesiz parçalar kullanarak itibarını riske atmamaya çalıştığını belirtmek gerekir.

Daha önce Samsung, yaklaşan amiral gemileri için Çinli BOE şirketinden OLED panelleri satın alma olasılığını da değerlendirmişti. Ancak daha sonra kalite standartlarını karşılamadığı için bu fikirden vazgeçildi. Şimdi şirket, ekranın kendisini değil, onu yöneten mikro devreleri dışarıdan tedarik ederek dengeyi korumaya çalışıyor. Bu tür değişiklikler, nihai ürünün fiyatının tüketiciler için daha erişilebilir kalmasına yardımcı olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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