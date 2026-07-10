Geely dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıttı: 1 milyon km ömür

Çinli otomotiv devi Geely, elektrikli araç endüstrisinde gerçek bir teknolojik devrime imza attı. Şirket mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil Aegis Gold Brick bataryası, şarj hızı konusunda dünya rekoru kırdı. Bu gelişmenin, elektrikli araçların şarj süresi ve batarya ömrü konusundaki tüm önyargıları değiştirmesi bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Çin Otomotiv Teknolojileri ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından gerçekleştirilen resmi testlerde, Aegis Gold Brick bataryası dünyada 1000 kW şarj sınırını aşan ilk batarya oldu. Gerçek zamanlı olarak kaydedilen maksimum güç 1093 kW seviyesine ulaştı. ixbt.com verilerine göre bu değer, günümüzde piyasada bulunan en hızlı şarj sistemlerinden birkaç kat daha yüksektir.

Güvenlik ve yenilikçi soğutma sistemi

Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisine dayanan bu bataryanın temel özelliği, "short-blade" (kısa bıçak tipi) hücrelerden oluşmasıdır. Bu yapı, sadece hızlı şarj alımını değil, aynı zamanda yüksek güvenlik seviyesini de sağlar. Çin standartlarına göre, ekstrem şarj sırasında batarya sıcaklığının 65 °C'yi aşmaması gerekmektedir. Geely mühendisleri, 1 megavatın üzerindeki güçte bile sıcaklığı 64 °C seviyesinde tutmayı başardılar.

Bu sonuca ulaşmak için ısı değişim alanı iki katına çıkarıldı. Bu durum, ısının bataryadan tahliye yolunu kısalttı ve sistemin aşırı ısınma riskini ortadan kaldırdı. Böylece sürücüler, batarya bozulmasından endişe etmeden onu ultra yüksek hızda şarj edebilecekler.

Uzun ömür garantisi

Yeni bataryanın bir diğer şaşırtıcı yönü ise dayanıklılığıdır. Geely verilerine göre, Aegis Gold Brick 4500 tam şarj döngüsüne dayanabiliyor. Bu değer, elektrikli aracın yaklaşık 1 milyon kilometre yol kat etmesine eşittir. Ortalama bir sürücünün yılda 20-30 bin kilometre yol yaptığı göz önüne alındığında, böyle bir batarya aracın tüm hizmet ömrü boyunca özelliklerini kaybetmeyecektir.

Şu anda bu yenilikçi batarya ile donatılmış ilk model olan Lynk & Co 10 elektrikli sedan, Çin pazarında satışa sunuldu. Söz konusu aracın fiyatı yaklaşık 169.900 yuandan başlıyor. Geely, gelecekte bu teknolojiyi diğer markalarında ve ihracat modellerinde de kullanmayı planlıyor.

Uzmanlara göre, megavat gücündeki şarj sistemlerinin ortaya çıkışı, elektrikli araçların geleneksel yakıt istasyonlarındaki gibi hızlı (5-10 dakika içinde) şarj edilmesine olanak tanıyacak. Bu durum, elektrikli ulaşıma geçiş sürecini dünya genelinde ve altyapısı hızla gelişen ülkelerde önemli ölçüde hızlandırabilir.