NVIDIA'nın Rubin Ultra yapay zeka sistemi 21 milyon dolar olarak fiyatlandırıldı

Yapay zeka (YZ) teknolojileri pazarında mutlak liderliğini koruyan NVIDIA, yeni Rubin Ultra platformu ile sektörde yeni fiyat rekorları kırmaya hazırlanıyor. BofA Global Research analistlerinin tahminlerine göre, bu yüksek performanslı YZ rafının maliyetinin yaklaşık 21 milyon dolar olması bekleniyor. Bu rakam sadece teknoloji dünyasını değil, büyük finans kuruluşlarını da şaşırtıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzde popüler olan Blackwell Ultra rafları yaklaşık 4 milyon dolar civarında fiyatlandırılıyor. Standart Rubin raflarının ise 6 milyon ile 9 milyon dolar arasında bir aralıkta satılması bekleniyor. Rubin Ultra modelindeki bu keskin fiyat artışı, doğrudan iç mimarisi ve benzeri görülmemiş bellek kapasitesi ile ilgilidir. ixbt.com'a göre bu fiyat, NVIDIA ürünlerinin kurumsal segmentteki yerini daha da sağlamlaştıracak.

Bellek teknolojileri ve teknik özellikler

Rubin Ultra sisteminin en pahalı parçalarından biri, yüksek bant genişliğine sahip HBM belleğidir. Analizlere göre, sadece bu bellek modülleri raf fiyatının 1,5 milyon dolarını oluşturuyor. Ayrıca sistemde gelişmiş SOCAMM2 teknolojisinin kullanılması, verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu tür teknolojik çözümler, karmaşık sinir ağlarını eğitmek ve büyük veri hacimleriyle çalışmak için hayati öneme sahiptir.

Bellek kapasitesindeki büyüme oranları şaşırtıcı: Standart Rubin modelinde her bir GPU için 288 GB HBM belleği düşerken, Rubin Ultra versiyonunda bu rakam iki katına çıkarak 576 GB'a ulaşıyor. Sonuç olarak, tüm bir raf toplamda yaklaşık 83 TB (terabayt) HBM belleğine sahip olacak. Bu da YZ modellerinin işleme hızını birkaç kat artırmayı mümkün kılıyor.

Ekonomik verimlilik ve pazar analizi

İlginç olan nokta, Rubin Ultra rafında 1 GB bellek için harcanan maliyetin neredeyse değişmemiş olmasıdır. Analistlerin hesaplamalarına göre, belleğin her bir gigabaytı için fiyat Rubin modelinde 18,4 dolar, Rubin Ultra modelinde ise 18,49 dolar civarındadır. Yani toplam fiyatın artışı, teknolojinin pahalılaşmasından değil, sisteme yerleştirilen bileşen sayısının keskin bir şekilde artmasından kaynaklanmaktadır.

Hızlı bir dijital dönüşüm geçiren ülkeler için bu tür teknolojiler şimdilik çok pahalı görünebilir. Ancak, küresel bulut hizmetleri (Google Cloud, Microsoft Azure) aracılığıyla bu kapasiteleri kullanma imkanı, yerel yazılımcılar ve startup'lar için yeni ufuklar açıyor. NVIDIA'nın Rubin serisinin, önümüzdeki yıllarda dünya ekonomisinin YZ alanındaki ana motoru olması bekleniyor.

Sonuç olarak, 21 milyon dolarlık fiyatın büyük teknoloji devleri için bir engel teşkil etmeyeceğini söyleyebiliriz. Aksine, bilgi işlem gücüne olan talebin arttığı bir dönemde, NVIDIA Rubin Ultra gibi çözümlerin pazarın mutlak hakimi olması ve YZ yarışında lideri belirlemesi kesindir.