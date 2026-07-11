SpaceX uzayda yapay zeka için devasa bir veri merkezi kuruyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, Starmind projesi kapsamında uzayda yapay zeka (AI) hesaplama işlemlerini gerçekleştirecek yeni nesil uydular olan AI1 modellerinin teknik özelliklerini açıkladı. Bu cihazlar, yörüngede devasa bir veri merkezi (data-center) oluşturarak dünya üzerindeki sunucuların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, her bir AI1 uydusu 120 kW ile 150 kW arasında hesaplama gücüne sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu değer yeryüzündeki modern sunucu kabinlerinin kapasitesine eşittir. Böylesine yüksek bir performans, yapay zeka algoritmalarının doğrudan uzayda işlenmesine olanak tanıyacak.

Yedi katlı bina yüksekliğinde teknoloji

AI1 cihazlarının boyutlarının mevcut Starlink uydularından önemli ölçüde daha büyük olması bekleniyor. Yüksekliklerinin yaklaşık yedi katlı bir binaya eşdeğer olması ve güneş panellerinin toplam uzunluğunun 70 metreyi bulması planlanıyor. SpaceX, bu devasa yapıları yörüngeye taşımak için en güçlü roket sistemi olan Starship 'i kullanmayı hedefliyor.

Uzayda geleneksel soğutma sistemleri olan fanlar çalışmadığı için mühendisler sıvı soğutma teknolojisini devreye alacaklar. Toplam 110 metrekarelik radyatör alanı, fazla ısıyı uzay boşluğuna tahliye edecek. Ayrıca cihazlar, mikrometeoritlere ve uzay çöplerine karşı özel bir koruyucu kalkanla donatılacak.

Starmind projesinin avantajları

SpaceX uzmanlarına göre, uzaydaki veri merkezleri yeryüzündekilere kıyasla birçok avantaja sahip:

Güneş enerjisinden kesintisiz ve verimli yararlanma imkanı;

Dünyadaki ekolojik dengeye ve su kaynaklarına (soğutma için) zarar vermeme;

Verileri lazer kanalları aracılığıyla ultra hızlı bir şekilde aktarma.

Proje kapsamında veriler, Starlink altyapısı üzerinden Dünya'ya iletilecek. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) 1 milyona kadar uydu içerecek Starmind sistemini kurmak için başvuru yaptı. Başvuru şu anda değerlendirme aşamasında.

ixbt.com haberine göre, AI1 prototiplerinin ilk fırlatılışının 2027'nin başlarında yapılması planlanıyor. Daha sonra bu cihazların seri üretimi için Gigasat adında yeni bir fabrika faaliyete geçirilecek. Bu adım, SpaceX'i sadece bir internet sağlayıcısı değil, aynı zamanda küresel yapay zeka altyapısının kilit oyuncusu haline getirebilir.