İspanya - Belçika maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı

·127·Spor
İspanya - Belçika maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki büyük karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'leri belli oldu. İspanya ve Belçika, yarı final bileti için en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkıyor.

TSİ 23:59'da başlayacak olan mücadelede taraftarlar; Yamal, De Bruyne, Rodri, Courtois ve Doku gibi yıldızların yer aldığı kıran kırana bir maça tanıklık edecek.

İspanya hücum ağırlıklı bir kadro seçti

İspanya milli takımının ilk 11'inde hücum hattında Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ve Alex Baena görev yapacak.

Orta sahada Rodri, Fabian Ruiz ve Dani Olmo'nun oyunun kontrolünü sağlaması bekleniyor. Savunmada ise Cubarsí, Laporte ve Cucurella sahada olacak.

Belçika, De Bruyne ve Doku'ya güveniyor

Belçika kadrosunda tüm dikkatler Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku üzerinde olacak. Hücumda Charles De Ketelaere ve Leandro Trossard onlara destek verecek.

Kalede ise tecrübeli Thibaut Courtois yer alacak.

2026 Dünya Kupası. Çeyrek Final

İspanya - Belçika

İspanya: Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Raskin, Tielemans, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard.

Yarı final bileti kime gidecek?

Her iki takımda da maçın kaderini tek bir hamleyle değiştirebilecek oyuncular bulunuyor. Bu nedenle maçın ilk dakikalarından itibaren yüksek tempo ve kıran kırana bir mücadele beklenmesi doğal.

Sizce İspanya ile Belçika arasındaki karşılaşmada hangi takım yarı finale yükselir?

Dünya KupasıİspanyaBelçikaFutbolÇeyrek Final
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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