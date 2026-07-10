İspanya ve Belçika çeyrek final öncesi ilk 11'lerini açıkladı

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ve Belçika milli takımları karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın, Özbekistan saatiyle 00:00'da Los Angeles'taki Inglewood Stadyumu'nda başlayacak. Ekran görüntüsünde iki takımın ilk 11'i yer alırken, yedek oyuncular ve teknik heyet bilgileri görünmüyor.

İspanya maça 4-2-3-1 dizilişiyle başlayacak. Kaleyi Unai Simon koruyacak. Savunma hattında Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte ve Marc Cucurella görev yapacak. Orta sahanın merkezinde Rodri ve Fabian Ruiz yer alıyor.

Hücum hattında Lamine Yamal, Dani Olmo ve Alex Baena sahaya çıkacak. İleri uçta ise Mikel Oyarzabal görev yapacak.

Belçika da 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Kalede Thibaut Courtois var. Savunmada Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy ve Timothy Castagne oynayacak. Orta sahada Youri Tielemans ve Noah Sadiki yer alıyor.

Hücuma dönük orta sahada Leandro Trossard, Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku görev yapacak. İleri uçta ise Charles De Ketelaere ana forvet olarak kaydedildi.