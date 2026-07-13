LAPD, kişisel veri güvenliği nedeniyle Flock Safety gözetim sisteminden vazgeçti

·19·Teknoloji
LAPD, kişisel veri güvenliği nedeniyle Flock Safety gözetim sisteminden vazgeçti

ABD'nin en büyük kolluk kuvvetlerinden biri olan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), araç plakalarını takip etme konusunda uzmanlaşmış Flock Safety şirketi ile iş birliğini sonlandırma kararı aldı. Üç yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte polis yönetimi, sivil özgürlükler ve kişisel mahremiyet konusundaki ciddi endişeler nedeniyle bu teknolojiden vazgeçtiğini duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ABC7 ve The Los Angeles Times'ın haberine göre, LAPD Bilgi Teknolojileri Direktörü Dean Gialamas bu kararı veri güvenliği ile gerekçelendirdi. Gialamas'a göre, kameralar aracılığıyla toplanan devasa miktardaki verinin nasıl saklandığına dair çözülmemiş sorunlar bulunuyor. Bu karar, ABD'nin üçüncü büyük polis teşkilatı için stratejik bir öneme sahip, çünkü Flock Safety ülke genelinde 80 binden fazla kameradan oluşan bir ağa sahip.

Gizlilik ve güvenlik sorunları

Flock Safety kameraları sadece araç plakalarını değil, aynı zamanda aracın modelini, rengini ve diğer ayırt edici özelliklerini de tanıyabiliyor. Ancak son zamanlarda sistemin işleyişinde ciddi hatalar gözlemlendi. Örneğin, The Drive dergisi muhabiri, sistem hatası nedeniyle kullandığı test aracının çalıntı olarak işaretlendiğini ve sonuç olarak birkaç gün boyunca polis tarafından takip edildiğini belirtti.

Ayrıca siber güvenlik uzmanları sistemdeki zayıf noktaları tespit etti. TechCrunch'a göre, birçok polis memurunun hesabı çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ile korunmuyor, bu da hackerlar ve casuslar için kolay bir fırsat yaratıyor. Hatta 404 Media muhabirleri, açık bırakılan bir veritabanı aracılığıyla kendilerini canlı yayında izlemeyi başardılar.

Diğer şehirlerdeki durum

Los Angeles bu konuda ilk değil. Daha önce Kaliforniya'nın Mountain View ve Maine eyaletindeki South Portland şehirleri de Flock Safety ile olan sözleşmelerini feshetmişti. Bunun nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Kişisel mahremiyet hakkının ihlali;
  • Federal göçmenlik servislerinin bu verileri yerel yasalara aykırı şekilde kullanması;
  • Sistemdeki teknik hatalar nedeniyle suçsuz sürücülerin silahlı müdahale ile durdurulması;
  • Verilerin üçüncü taraflara aktarılması konusunda şeffaflığın olmaması.
Flock Safety temsilcisi Holly Beilin, şirketin bu karardan şaşkınlık duyduğunu ve yaşanan yanlış anlaşılmaları gidermeye hazır olduğunu belirtti. Ancak LAPD yönetimi, verilerin saklanması ve kullanılması konusunda yeni ve katı şartlar oluşturulana kadar iş birliğini yenilemeyeceğini vurguluyor. Bu durum, modern gözetim teknolojileri ile insan hakları arasındaki dengeyi korumanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi.

LAPDФлокк СафетйХавфсизликТехнологияАҚШ
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

RJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiRJD ana kuantum ağı resmi sertifikasını aldı: Yeni güvenlik seviyesiBugün, 20:25Çin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladıÇin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladıBugün, 19:52HMD, kompakt akıllı telefon tutkunları için Fame modelini tanıtıyorHMD, kompakt akıllı telefon tutkunları için Fame modelini tanıtıyorBugün, 19:25SpaceX tekrar uçuşa hazır: Starship uzaya üçüncü nesil uyduları taşıyacakSpaceX tekrar uçuşa hazır: Starship uzaya üçüncü nesil uyduları taşıyacakBugün, 19:24Waze navigasyon uygulamasına Gemini yapay zekası ve yeni özellikler eklendiWaze navigasyon uygulamasına Gemini yapay zekası ve yeni özellikler eklendiBugün, 19:21Nubia, dünyanın ilk hibrit soğutma sistemine sahip Neo 5 GT akıllı telefonunu tanıttıNubia, dünyanın ilk hibrit soğutma sistemine sahip Neo 5 GT akıllı telefonunu tanıttıBugün, 18:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi