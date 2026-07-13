LAPD, kişisel veri güvenliği nedeniyle Flock Safety gözetim sisteminden vazgeçti

ABD'nin en büyük kolluk kuvvetlerinden biri olan Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), araç plakalarını takip etme konusunda uzmanlaşmış Flock Safety şirketi ile iş birliğini sonlandırma kararı aldı. Üç yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte polis yönetimi, sivil özgürlükler ve kişisel mahremiyet konusundaki ciddi endişeler nedeniyle bu teknolojiden vazgeçtiğini duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ABC7 ve The Los Angeles Times'ın haberine göre, LAPD Bilgi Teknolojileri Direktörü Dean Gialamas bu kararı veri güvenliği ile gerekçelendirdi. Gialamas'a göre, kameralar aracılığıyla toplanan devasa miktardaki verinin nasıl saklandığına dair çözülmemiş sorunlar bulunuyor. Bu karar, ABD'nin üçüncü büyük polis teşkilatı için stratejik bir öneme sahip, çünkü Flock Safety ülke genelinde 80 binden fazla kameradan oluşan bir ağa sahip.

Gizlilik ve güvenlik sorunları

Flock Safety kameraları sadece araç plakalarını değil, aynı zamanda aracın modelini, rengini ve diğer ayırt edici özelliklerini de tanıyabiliyor. Ancak son zamanlarda sistemin işleyişinde ciddi hatalar gözlemlendi. Örneğin, The Drive dergisi muhabiri, sistem hatası nedeniyle kullandığı test aracının çalıntı olarak işaretlendiğini ve sonuç olarak birkaç gün boyunca polis tarafından takip edildiğini belirtti.

Ayrıca siber güvenlik uzmanları sistemdeki zayıf noktaları tespit etti. TechCrunch'a göre, birçok polis memurunun hesabı çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ile korunmuyor, bu da hackerlar ve casuslar için kolay bir fırsat yaratıyor. Hatta 404 Media muhabirleri, açık bırakılan bir veritabanı aracılığıyla kendilerini canlı yayında izlemeyi başardılar.

Diğer şehirlerdeki durum

Los Angeles bu konuda ilk değil. Daha önce Kaliforniya'nın Mountain View ve Maine eyaletindeki South Portland şehirleri de Flock Safety ile olan sözleşmelerini feshetmişti. Bunun nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Kişisel mahremiyet hakkının ihlali;

Federal göçmenlik servislerinin bu verileri yerel yasalara aykırı şekilde kullanması;

Sistemdeki teknik hatalar nedeniyle suçsuz sürücülerin silahlı müdahale ile durdurulması;

Verilerin üçüncü taraflara aktarılması konusunda şeffaflığın olmaması.

Flock Safety temsilcisi Holly Beilin, şirketin bu karardan şaşkınlık duyduğunu ve yaşanan yanlış anlaşılmaları gidermeye hazır olduğunu belirtti. Ancak LAPD yönetimi, verilerin saklanması ve kullanılması konusunda yeni ve katı şartlar oluşturulana kadar iş birliğini yenilemeyeceğini vurguluyor. Bu durum, modern gözetim teknolojileri ile insan hakları arasındaki dengeyi korumanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi.