Barcelona, Ferran Torres ile sözleşme uzatmaya yanaşmıyor: Nedeni ise mali

·3·Spor
Barcelona, Ferran Torres ile sözleşme uzatmaya yanaşmıyor: Nedeni ise mali

Katalan kulübü Barcelona'nın sportif direktörü Deco, forvet Ferran Torres ile mevcut sözleşmeyi uzatma konusunda kararsız. Hansi Flick yönetiminde oyuncu rotasyon sisteminin önemli bir parçası olmaya devam etse de, kulübün içinde bulunduğu zorlu mali durum yönetimi her adımda temkinli olmaya zorluyor. Bu kararın arkasında ise Manchester City ile yapılan önceki anlaşmadaki gizli bir madde yatıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Barcelona yönetiminin Torres ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak bakmamasının nedeni, Ocak 2022'deki transfer şartlarıyla ilgili. O dönemde Katalanlar, oyuncu için 55 milyon Euro ve 10 milyon Euro ek bonus ödemeyi kabul etmişti. Ancak sözleşmedeki küçük ama önemli bir detay, bugün kulüp için büyük bir engel haline geldi.

Manchester City lehine işleyen gizli madde

Mesele şu ki, eğer Barcelona, Ferran Torres ile resmen yeni bir sözleşme imzalarsa, İngiliz şampiyonuna yaklaşık 7-8 milyon Euro daha ek ödeme yapmak zorunda kalacak. Bu da oyuncunun toplam transfer maliyetini yaklaşık 73 milyon Euro'ya çıkaracak. Kulüp yönetimi, mali kısıtlamalar ve Karim Adeyemi gibi yeni transfer hedefleri göz önüne alındığında, bir yedek oyuncu için bu kadar büyük bir meblağ harcamayı mantıklı bulmuyor.

Mevcut durumda kulüp yetkilileri, Torres'i yaz transfer döneminde satmanın en doğru yol olduğuna inanıyor. Bu sayede Barcelona sadece Manchester City'ye yapılacak ek ödemeden kurtulmakla kalmayacak, aynı zamanda oyuncunun serbest oyuncu olarak bedavaya gitme riskini de önlemiş olacak. Goal.com'un haberine göre, oyuncunun piyasa değeri hala yüksek ve kulüp kasasını bu satışla doldurma imkanı bulunuyor.

Bu belirsizliklerin ortasında Paris Saint-Germain kulübü durumu yakından takip ediyor. Fransa şampiyonu, hücum hattını güçlendirmek için çok yönlü bir oyuncu arıyor ve Luis Enrique'nin ekibi İspanyol kanat oyuncusunun adaylığını yüksek değerlendiriyor. PSG henüz resmi bir teklifte bulunmasa da kulübün ilgisinin oldukça ciddi olduğu belirtiliyor.

Mundo Deportivo'nun eklediğine göre, Ferran Torres'in kendisi de Parc des Princes'e taşınmaya yeşil ışık yakmış olabilir. Barcelona kadrosuna yeni rakiplerin katılması, sahada alacağı dakikaları önemli ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine başka bir dev kulüpte devam etmeye sıcak bakıyor.

Sonuç olarak, Barcelona için Ferran Torres meselesi sadece sportif değil, tamamen ekonomik bir sorun haline geldi. Önümüzdeki aylarda kulüp yönetiminin nihai kararını vermesi bekleniyor ancak şu an için tüm yollar onun Katalonya'dan ayrılacağına işaret ediyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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