Çin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladı

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Çin, Ay'ın güney kutbunda su arıyor: Changʻe-7 görevi için hazırlıklar başladı

Çin, uzay araştırmaları alanında dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Ülkenin en güçlü ağır yük taşıyıcı roketi olan Long March 5 Y14, Wenchang Uzay Üssü'ne başarıyla ulaştırıldı. Söz konusu roketin yakın zamanda Changʻe-7 otomatik istasyonunu Ay yörüngesine taşıması bekleniyor. Bu görevin, insanlığın Dünya'nın uydusunu keşif tarihindeki en karmaşık projelerden biri olacağı belirtiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda uzay üssünde roketin nihai montajı ve kapsamlı test süreçleri başlatıldı. Changʻe-7 istasyonunun kendisinin fırlatma alanına bu yılın nisan ayında getirildiğini belirtmek gerekir. ixbt.com verilerine göre bu görev, aynı anda birden fazla cihazı içeren karmaşık bir sistemden oluşuyor: yörünge aracı, iniş modülü, ay gezgini (lunokhod), Ay çevresinde uçan özel bir araç ve bir röle uydusu.

Güney kutbu ve ebedi gölgedeki kraterler

Görevin ana hedefi, Ay'ın güney kutbundaki 85 derece güney enleminde yer alan Aitken bölgesidir. Bilim insanlarına göre, tam da bu bölgede güneş ışığının hiç ulaşmadığı, sürekli gölgede kalan kraterler bulunuyor. Changʻe-7 yörüngeye girdikten sonra bu kraterlerin üzerinden geçerek su buzu rezervlerinin olup olmadığını kontrol edecek. Suyun varlığı, gelecekte Ay'ın kolonileştirilmesi ve orada üsler kurulması için hayati önem taşıyor.

Programın bir sonraki aşamasında iniş modülü ve ay gezgini Ay yüzeyine inerek bilimsel veri toplamaya başlayacak. Bu veriler, sadece Ay'ın jeolojik yapısını anlamaya değil, aynı zamanda gelecekteki görevler için güvenli iniş noktalarını belirlemeye de yardımcı olacak. Çinli uzmanlar, bu araştırmalar aracılığıyla Ay'ın güney kutbundaki doğal kaynakların haritasını çıkarmayı hedefliyor.

Uluslararası Ay İstasyonu'na doğru ilk adım

Changʻe-7 görevi bağımsız bir proje olmasının yanı sıra, Çin'in uzun vadeli uzay stratejisinin bir parçasıdır. Ardından gerçekleştirilecek Changʻe-8 göreviyle birlikte bu cihazlar, Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun (ILRS) kurulması için temel oluşturacak. Çin, bu istasyonu tam olarak güney kutbu civarına yerleştirmeyi planlıyor.

Görev kapsamındaki cihazların görev dağılımı şu şekildedir:

  • Yörünge aracı: İletişim ve genel gözlemi sağlar;
  • İniş modülü ve ay gezgini: Yüzeyde doğrudan araştırmalar yapar;
  • Uçan araç: Kraterlerin içine girerek buz örnekleri arar;
  • Röle uydusu: Dünya ile kesintisiz veri alışverişini sağlar.
Bu proje başarıyla tamamlanırsa Çin, Ay'ın en zorlu bölgelerinde bilimsel araştırma yürütme konusunda dünya lideri haline gelebilir. Uzay yarışındaki yeni gelişmelerin önümüzdeki on yıllarda insanlığın uzaydaki yerini tamamen değiştirmesi beklendiğinden, bu haber bilim meraklıları için büyük önem taşıyor.

ХитойОйЧанғэ-7КосмосТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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