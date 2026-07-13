Sıcakta altı çocuğunu arabada bırakan ebeveynler yakalandı

·59·Dünya
Sıcakta altı çocuğunu arabada bırakan ebeveynler yakalandı

ABD'nin Kansas eyaletinde bir çift, altı çocuğunu kavurucu sıcakta arabanın içinde bırakıp kendileri Wingstop adlı fast-food restoranında yemek yedikleri için cezai kovuşturmaya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Michael Krueger ve 40 yaşındaki Tiffany Krueger, Salina şehrindeki restoranda yaklaşık 20-30 dakika kaldı. Bu süre zarfında kliması çalışmayan ve sadece bir camı kısmen açık olan araçta 7 aylık iki bebek ile 2, 4, 5 ve 13 yaşlarındaki çocuklar bırakıldı.

Olayın yaşandığı gün şehirde hava sıcaklığı neredeyse 40 dereceye ulaşmış, hissedilen sıcaklık ise 100 dereceyi (Fahrenheit) aşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocukların durumunu kontrol etti. Çocukların hiçbirinde sıcak çarpması tespit edilmediği bildirildi. Daha sonra tüm çocuklar geçici olarak devlet korumasına alındı.

Arabanın arka koltuğunda oturan iki küçük çocuk.

Salina İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Chad Scovill, çocuk vücudunun yetişkinlere göre üç-beş kat daha hızlı ısındığını belirterek, birkaç dakikalığına bile olsa çocukların kapalı bir araçta gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de araç camını kısmen açık bırakmanın çocukları sıcaktan korumak için yeterli olmadığını hatırlattı.

Şu anda Michael ve Tiffany Krueger'in her biri hakkında altı çocuğu tehlikeye atmak suçundan ceza davası açıldı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Norveç Denizi'nde 300 yıllık hazine dolu bir gemi bulunduNorveç Denizi'nde 300 yıllık hazine dolu bir gemi bulunduBugün, 18:16Bangkok'taki trajik yangın barı içeridekiler için bir hapishaneye çevirdiBangkok'taki trajik yangın barı içeridekiler için bir hapishaneye çevirdiBugün, 17:55Bodrum'da bir restoranda 28 yaşındaki erkek silahlı saldırı sonucu öldürüldüBodrum'da bir restoranda 28 yaşındaki erkek silahlı saldırı sonucu öldürüldüBugün, 17:17İsveç'teki Viking Dönemi Mezarında Üzerinde "Allah" Yazılı Yüzük Bulunduİsveç'teki Viking Dönemi Mezarında Üzerinde "Allah" Yazılı Yüzük BulunduBugün, 15:22Sahibinin işaret dilini anlayan köpek sosyal medyada ilgi odağı olduSahibinin işaret dilini anlayan köpek sosyal medyada ilgi odağı olduBugün, 15:12Hindistan'da bir günlük ulusal yas ilan edildiHindistan'da bir günlük ulusal yas ilan edildiBugün, 11:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu