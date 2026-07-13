Sıcakta altı çocuğunu arabada bırakan ebeveynler yakalandı

ABD'nin Kansas eyaletinde bir çift, altı çocuğunu kavurucu sıcakta arabanın içinde bırakıp kendileri Wingstop adlı fast-food restoranında yemek yedikleri için cezai kovuşturmaya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Michael Krueger ve 40 yaşındaki Tiffany Krueger, Salina şehrindeki restoranda yaklaşık 20-30 dakika kaldı. Bu süre zarfında kliması çalışmayan ve sadece bir camı kısmen açık olan araçta 7 aylık iki bebek ile 2, 4, 5 ve 13 yaşlarındaki çocuklar bırakıldı.

Olayın yaşandığı gün şehirde hava sıcaklığı neredeyse 40 dereceye ulaşmış, hissedilen sıcaklık ise 100 dereceyi (Fahrenheit) aşmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocukların durumunu kontrol etti. Çocukların hiçbirinde sıcak çarpması tespit edilmediği bildirildi. Daha sonra tüm çocuklar geçici olarak devlet korumasına alındı.

Salina İtfaiye Teşkilatı temsilcisi Chad Scovill, çocuk vücudunun yetişkinlere göre üç-beş kat daha hızlı ısındığını belirterek, birkaç dakikalığına bile olsa çocukların kapalı bir araçta gözetimsiz bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de araç camını kısmen açık bırakmanın çocukları sıcaktan korumak için yeterli olmadığını hatırlattı.

Şu anda Michael ve Tiffany Krueger'in her biri hakkında altı çocuğu tehlikeye atmak suçundan ceza davası açıldı.