Süper Lig transferlerinde beklenmedik kolaylık: Kısıtlamalar iki katına çıkarıldı

·5·Spor
Süper Lig transferlerinde beklenmedik kolaylık: Kısıtlamalar iki katına çıkarıldı

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi, ciddi mali sıkıntılar yaşayan Süper Lig kulüplerini desteklemek ve ortaya çıkan sorunların olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla transfer yönetmeliğinde beklenmedik bir değişikliğe gitti. Yaz transfer dönemi için geçerli olan kısıtlamalar geçici olarak kısmen esnetildi.

Zamin.uz Özbek futbolundaki bu önemli dönüm noktasının nedenlerini ve detaylarını sunuyor.

Kulüpler neden mali sorun yaşıyor?

Günümüzde Süper Lig futbol kulüpleri, Cumhurbaşkanının 24 Mart 2026 tarihli “Spor sektöründeki finansman mekanizmalarının iyileştirilmesi ve sektöre girişimcilik faaliyetlerinin dahil edilmesinin genişletilmesi tedbirleri hakkında” 107 sayılı kararı temelinde finanse edilmektedir.

Şu anda yerli ve yabancı futbolcular ile personelin maaşlarının orantılı bir şekilde ödenmesini öngören yeni yasal düzenleme taslakları hazırlanmaktadır. Ancak bu belgeler tam olarak onaylanana kadar kulüplerde maaş ve diğer ödemelerin yapılması konusunda zorluklar başlamıştır.

Durumu şu faktörler daha da karmaşık hale getirdi:

  • Tahminsiz sözleşmeler: Bu yılın 20 Şubat tarihinde kış transfer dönemi kapandığında, birçok kulübün yıllık gider bütçesi henüz tam olarak onaylanmamıştı. Bunun sonucunda bazı kulüpler, yüksek maaşlı futbolcularla aceleyle sözleşmeler imzaladılar.

  • Zorunlu kesintiler: Şimdi kulüpler, giderlerini optimize etmek (azaltmak) amacıyla sezon kadrosuna dahil edilen o pahalı futbolcularla yapılan sözleşmeleri vaktinden önce feshediyor. Bu durum, takımların yaz transfer politikalarını ve planlarını kökten değiştirdi.

Yeni transfer kısıtlamaları: Ne gibi değişiklikler oldu?

Yönetmeliğin 11.4 maddesine göre, kulüpler yaz transfer döneminde çok az sayıda oyuncu kaydedebiliyordu. Lig yönetimi, Haziran ayında bu kuralı geçici olarak esnetme konusunu gündeme aldı ve kısıtlamaları iki katına çıkarma kararı verdi.

Gösterge

Eski kısıtlama (Yönetmeliğe göre)

Yeni geçici kısıtlama (2026 yılının 2. yarısı için)

Yeni futbolcu sayısı

5 kişi

10 kişi

Yeni kaleci sayısı

1 kişi

2 kişi

Kulüpler nasıl oy kullandı?

Lig yönetimi, bu geçici kolaylığı uygulamaya koymadan önce Süper Lig kulüpleri arasında bir anket düzenledi. Oylama sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

  • 12 kulüp bu yeniliği destekleyerek olumlu oy kullandı.

  • Bunyodkor, OKMK ve Lokomotiv kulüpleri ise bu konuyu desteklemedi (karşı çıktı).

  • Andijon kulübü ise anketi tamamen cevapsız bıraktı.

Çoğunluğun kabul etmesi nedeniyle Lig, yönetmeliğin yaz transfer dönemine ilişkin kısmını 10 futbolcu ve 2 kaleci şeklinde sezon kadrosuna eklemeye resmen izin verdi.

Sonuç olarak: Bu karar, mali krizin eşiğinde olan ve kadrosunu zorunlu olarak yeniden yapılandıran kulüpler için gerçek bir fırsat oldu. Artık takımlar pahalı futbolculardan vazgeçip, yerlerine daha uygun maliyetli ve bütçeye uygun oyuncuları kadrolarına katabilirler.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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