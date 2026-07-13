2026 Dünya Kupası sonrası şok trajedi: 25 yaşındaki yıldız aniden hayatını kaybetti

·55·Spor
2026 Dünya Kupası sonrası şok trajedi: 25 yaşındaki yıldız aniden hayatını kaybetti

Kıtanın en prestijli turnuvası olan Afrika Şampiyonlar Ligi'ndeki zafer ve 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk deneyimi; 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Jayden Adams'ın kariyeri 2026 yazında hızla yükseliyordu. Ancak Güney Afrika Cumhuriyeti milli takımının turnuvadaki macerası sona erdikten kısa bir süre sonra futbol dünyasını sarsan korkunç bir olay yaşandı. Hayalleri ve büyük planları olan genç futbolcu aniden hayata gözlerini yumdu.

Zamin.uz bu beklenmedik ve gizemli kaybın detaylarını sunuyor.

Dünya Kupası'ndaki tarihi başarı ve son maçlar

Güney Afrika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek play-off'lara kaldı ve büyük bir sansasyon yarattı. Yetenekli orta saha oyuncusu Jayden Adams, takımın bu tarihi başarısında büyük pay sahibiydi:

  • Grup aşamasındaki üç maçın tamamında sahaya çıktı.

  • Meksika ve Çekya'ya karşı oynanan kritik maçlara ilk 11'de başladı.

  • Güney Koreile oynanan maçta ise yedek kulübesinden dahil oldu.

Daha sonra anlaşıldı ki, Kore maçı onun kariyerindeki son karşılaşması oldu. Kanada'ya karşı oynanan play-off maçında Adams yedek kaldı. Güney Afrika milli takımı turnuvaya veda edip eve döndükten birkaç gün sonra, futbolcunun ölüm haberi şok etkisi yarattı.

«Kimse bunu beklemiyordu» — hocasının acısı

Soccer Laduma gazetesi, şok içinde olduğunu gizleyemeyen antrenörünün sözlerini aktarıyor:

«Bu kayıp hepimizi derinden sarstı. Dünya Kupası'ndan yeni dönmüştük ve böyle bir haber aldık. Daha dün onunla konuşmuştuk, yeni sezonu dört gözle bekliyordu. Bu yüzden şu an konuşacak kelime bulamıyoruz. Sadece ailenin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyorum. Evet, doğruluyorum; o hayatını kaybetti. Kimse bunu beklemiyordu.»

Zaferlerin ardındaki sır: Depresyon şüphesi

Futbolcunun ölüm nedenleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bazı bilgilere göre Adams, dışarıdan görünen başarılarına rağmen iç dünyasında depresyonla mücadele ediyor olabilir.

Buna karşın, psikolojik danışmanı Brendin Johnson, Dünya Kupası'ndan sonra Jayden'ın çok iyi ve neşeli bir ruh halinde olduğunu belirtti. Sportif açıdan da kariyeri oldukça başarılı ilerliyordu.

Jayden Adams'ın kısa ama parlak başarıları:

Yıl / Sezon

Elde edilen sonuç ve başarılar

2024

Güney Afrika milli takımında ilk kez forma giydi ve hemen Afrika Uluslar Kupası madalyası kazandı.

Geçen sezon

Mamelodi Sundowns formasıyla lig şampiyonu oldu.

2025/26 sezonu

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandı. Tüm kritik maçlarda ve finalde ilk 11'de görev aldı.

2026 yazı

Dünya Kupası'na katılarak milli takımın tarihi başarısına büyük katkı sağladı.

Güney Afrika Futbol Federasyonu, ülkenin en yetenekli ve parlak geleceğe sahip oyuncularından birini kaybettiğini derin bir üzüntüyle belirtti. Trajik olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Жейден АдамсЖанубий АфрикаMeksikaKanadaЖанубий Корея
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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