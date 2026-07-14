Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde kendine güvenen bir görüntü çiziyor. Tottenham savunmacısı Pedro Porro, Fransa ile oynayacakları maç hakkında konuşurken rakibin gücünü kabul etti ancak İspanya'nın da dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu vurguladı.

“Biz de dünyanın en iyi takımlarından biriyiz”

Pedro Porro, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Fransa'ya saygı duyduğunu ancak İspanya'nın kendi gücüne inanması gerektiğini belirtti.

“Bence biz onlara nasıl saygı duyuyorsak, onlar da bize öyle saygı duyuyor. Sadece kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Sonuçta biz de dünyanın en iyi takımlarından biriyiz” dedi Porro.

Ona göre yarı finalde İspanya için en önemli görev, kendi oyununu sahaya yansıtmak ve Fransa'nın en iyi futbolunu oynamasına izin vermemek.

36 maçlık yenilmezlik serisi

Porro, İspanya'nın son sonuçlarına da dikkat çekti. Takımın 36 maçtır yenilgi yüzü görmediğini hatırlattı.

Bu rakam, İspanyolların mevcut durumu hakkında çok şey anlatıyor. İstikrar, top kontrolü, takım mekaniği ve baskı altında bile kendi tarzından vazgeçmemek, İspanya'nın temel silahı haline geldi.

Bu yüzden Porro “her şey bizim elimizde” dediğinde, bu sadece motivasyonel bir söz değil. İspanya, gerçekten de kendi oyununu rakibe kabul ettirebilecek bir seviyeye ulaştı.

Fransa'ya karşı son maçlar güven veriyor

İspanya, Fransa ile oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu durum Porro ve takım arkadaşlarına ekstra güven veriyor olabilir.

Ancak savunmacı, yarı finalin geçmiş sonuçlarla ölçülemeyeceğini de gayet iyi biliyor.

“Fransa'yı son iki maçta yendik ama her maç kendine hastır. Kadrolarında üst düzey oyuncular olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

Burada İspanya'nın havası net: Güven var ama rehavet yok.

Fransa'yı durdurmak için mükemmellik şart

Porro'ya göre Fransa'yı yenmek için neredeyse her şeyi mükemmel yapmak gerekiyor.

Bu çok doğru bir değerlendirme. Çünkü Fransa kadrosunda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise gibi bir anda oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncular var.

İspanya için ana plan şu şekilde olabilir:

Görev Neden önemli? Top kontrolünü sağlamak Fransa'nın hızlı ataklarını azaltmak Kanatları kapatmak Mbappe ve Dembele'ye boş alan bırakmamak Orta saha üstünlüğü Oyun temposunu İspanya'nın belirlemesi için Hataları azaltmak Fransa her fırsatı gole çevirebilir Kendi tarzından çıkmamak İspanya'nın ana gücü takım mekaniğinde

Yarı finalde “yarım hata” bile büyük bir skora dönüşebilir. Bu aşamada futbol affetmez.

İki tarzın çatışması

Fransa ile İspanya arasındaki maç sadece iki güçlü milli takımın mücadelesi değil. Bu, iki farklı futbol felsefesinin de çatışması olacak.

İspanya topu kontrol etmeye, rakibi hareket ettirmeye ve orta saha üzerinden oyunu yönetmeye çalışıyor. Fransa ise hızlı ataklar, bireysel yetenek ve büyük maçlardaki soğukkanlılığı ile tehlikeli.

Basitçe söylemek gerekirse, İspanya Wi-Fi'ı kapatmak istiyor, Fransa ise tek bir “mobil erişim noktası” ile bile golü bulabiliyor.

Porro için de büyük sınav

Pedro Porro için bu karşılaşma kişisel olarak da önemli. Fransa'ya karşı böyle bir yarı finalde savunmacıların her kararı belirleyici olacak.

Kanat beki olarak sadece savunmada değil, hücuma çıkışlarda da önemli rol oynayabilir. Ancak Fransa'nın hızlı oyuncularına karşı fazla ileri çıkmak da tehlikeli.

Bu yüzden Porro ve İspanya savunması için denge anahtar olacak.

Yarı final öncesi heyecan dorukta

Porro, Fransa'ya saygı duyduğunu söyledi ancak İspanya'nın kimseden korkmadığını da gizlemedi. 36 maçlık yenilmezlik serisi, son maçlardaki galibiyetler ve takımın mevcut özgüvenli durumu İspanyollara büyük moral veriyor.

Ancak Fransa sıradan bir rakip değil. Bu takım yarım pozisyondan bile final biletini alıp gidebilir.

Şimdi asıl soru şu: İspanya kendi oyununu Fransa'ya kabul ettirebilecek mi, yoksa Deschamps'ın öğrencileri İspanyolların serisine nokta mı koyacak?