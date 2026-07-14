SpaceX yeni bir hedefe doğru: Starship roketinin bir sonraki uçuşuna izin verildi

·24·Teknoloji
SpaceX yeni bir hedefe doğru: Starship roketinin bir sonraki uçuşuna izin verildi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, en güçlü roket sistemi olan Starship'in bir sonraki test uçuşunu gerçekleştirmek için önemli bir izin aldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 12. test uçuşu sırasında meydana gelen arızalarla ilgili soruşturmayı resmen sonlandırdı. Bu karar, uzayı fethetme yolundaki en büyük projelerden biri olan Starship için yeni kapılar açıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mayıs ayında gerçekleşen 12. test uçuşu beklenmedik bir patlamayla sonuçlanmıştı. FAA raporuna göre, bu olay sonucunda halk sağlığına veya kamu malına herhangi bir zarar gelmedi. SpaceX uzmanları tarafından yürütülen ve hükümet denetiminde onaylanan incelemeler sonucunda kazanın ana nedenleri belirlendi.

Teknik arızalar ve çözümler

Uzmanların vardığı sonuca göre, Super Heavy güçlendiricisinin arızalanmasına iki ana faktör neden oldu. Birincisi, roket yükselirken motor sistemi parçalarına aşırı yüksek ısı maruz kaldı. İkincisi, motorun acil durum uyarı sistemi ayarlarında hatalar olduğu tespit edildi. Bu eksiklikler, uçuşun son aşamasında sistemde kesintilere yol açtı.

ixbt.com'a göre SpaceX, bu sorunları gidermek için dört önemli düzeltme önlemi geliştirdi. Bunlar arasında roketin donanım kısmının iyileştirilmesi ve yazılımın güncellenmesi gibi teknik süreçler yer alıyor. FAA, bu önlemleri yeterli buldu ve şirkete uçuş lisansının tüm şartlarını yerine getirmesi koşuluyla bir sonraki fırlatma için izin verdi.

Uçuş ne zaman gerçekleşecek?

SpaceX şu anda Starship Flight 13 görevine yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Şirket, Super Heavy V3 ilk aşamasının ateşleme testlerini içeren yüksek kaliteli fotoğraf ve videoları kamuoyuyla paylaştı. Bu testler, yeni nesil motorların kararlılığını kontrol etmek için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Şirket tarafından açıklanan planlara göre, 13. test uçuşu bu yılın 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilebilir. Bunun, tüm dünyadaki uzay meraklıları için heyecan verici bir gösteri olması bekleniyor. Starship projesinin başarısı, gelecekte Ay'ın keşfi ve insanlığın Mars'a ilk adımını atması için temel oluşturacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki Starship, şu anda dünyanın en yüksek ve en güçlü roket sistemi konumundadır. Tamamen yeniden kullanılabilir olması, uzaya yük taşıma maliyetlerini önemli ölçüde düşürecektir. SpaceX ve FAA arasındaki bu anlaşma, özel havacılık sektöründe güvenlik ve inovasyon arasındaki dengenin korunmasında büyük önem taşıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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